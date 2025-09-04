Желязков обвини ПП-ДБ, че са се включили в хибридните атаки срещу правителството

Причината за прекъсването на GPS сигнала към самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е намеса от руски системи, разположени на Крим, обяви премиерът Росен Желязков на специален брифинг в МС. От въпросните "интерференции" страдали всички - "от Финландия до Либия".

"В случая имаме очевидно интерференции. Много ясно днес заявих, че те се дължат на намеса в радиочестотния спектър, която се реализира от разположените на Крим системи за спътникова интерференция, и начина, по който Руската федерация води своята радиоелектронна война", допълни той.

Смущения в радиочесттотния спектър има от 2022 г., когато Русия нахлу в Украйна, посочи още Желязков. И добави, че днешното изслушване по въпроса в пленарната зала на парламента, инициирано от "Продължаваме промяната-Демократична България", е "част от голямата хибридна информационна атака на опозиционните партии спрямо правителството".

"Създаде се информационна каша - както от въпросите, така и от фактите и обстоятелствата, интерпретирани по начин, с който се целеше уязвяване на българските институции", изтъкна Желязков. "Искам ясно да изложа към вас каква е фактическа обстановка по тази тема. По време на захождането на самолета, на борда на който се намира председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, изчезва GPS сигналът, което се докладва от пилота на българското Ръководство "Въздушно движение". В разговора се предлага кацане по прибор. Самолетът прави необходимия заход и каца безопасно и безпрепятствено на летище Пловдив", отбеляза премиерът.

Когато делегацията слязла от самолета, той бил информиран за случилото се. Разпоредил на РВД и Главна дирекция "Въздухоплавателна администрация" да направят необходимата проверка и му било докладвано същия ден, че наземните прибори не са констатирали заглушаване. Желязков все пак уточни, че това не означава, че на бордовите устройства на самолета не е констатирано. Затова възложил на ГВА да се свърже с авиокомпанията, осъществила полета, за да се направи допълнителна проверка на приборите и компютрите в самолета.

"В такива ситуации, в които обстоятелства се докладват от екипажа на самолета, те се взимат за 100% достоверни. Още повече, че взаимодействието с РВД е било много добро в този момент", каза още министър-председателят.

Премиерът смята, че "тази тема беше част от предпоставките за осуетяване на посещението на Урсула фон дер Лайен и се подкрепя и от другите форми като протести на проруски партии, които целят разколебаване на Коалицията на желаещите да имаме единна подкрепа за Украйна".