Желязков: Чакаме два нови самолета F-16

Два самолета F-16 Block 70 са в Португалия и трябва да пристигнат всеки момент, каза премиерът Росен Желязков по време на днешния блицконтрол.

По думите му до края на годината трябва да бъдат доставени и останалите четири самолета.

"Предварително е предвидено бойните дежурства на F-16 да започнат от средата на 2026 г. Вече имаме шест обучени пилоти, а 15 са в процес на подготовка", обяви премиерът.

Той отбеляза, че отбранителната способност на Европейския съюз и на НАТО трябва да бъде подсилена, за да има възпиращо действие.

"Светът е тревожен, защото информационните потоци, които имат свойството не винаги да носят необходимата пълноценна информация, а в своето многообразие представляват манипулация, фалшиви новини, неистински новини, хибридни въздействия върху съзнанието и емоцията на хората, които ги получават, създават това усещане за тревожност", заяви Желязков.

Според него България не е изключение. Всички действия, които в момента предприема и Руската федерация, провокациите по отношение на източния фланг на НАТО и провокации, които съществуват чрез подклаждания на режими, които са в страни от южния фланг на НАТО, създават усещането за това, че предстоят задълбочаващи се действия.

Премиерът подчерта, че оптимистичните очаквания в началото на годината и особено след разговорите в Аляска, че има възможност президентите на Украйна Володимир Зеленски и на Русия Владимир Путин да седнат на масата за преговорите и да постигнат поне прекратяване на огъня и спиране на убийствата на фронта, не са се оправдали.

Той отчете и провокациите по границите на Естония, на Полша и на други страни от Източния фланг.

"Тези провокации, разбира се, не са предпоставка за остра реакция и общото разбиране, че трябва да се въздържа всяка една страна член на НАТО и на Европейския съюз от остри реакции, за да няма ескалация", заяви Желязков.

По думите му цялата тенденция е да се деескалира това напрежение, но това не отменя ангажимента за ранно предупреждение за подготвеност и за политическа реакция на тези действия.

А част от действията, които трябва да се предприемат, според Желазков, са свързани със съответните отбранителни капацитети, в това число изграждане на системи за противодействие, които да имат възпиращ ефект.