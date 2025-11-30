Жечо Станков: В България са най-добрите цени на дизел и бензин

В България са най-добрите цени на дизел и бензин, увери енергийният министър Жечо Станков в предаването „Защо, г-н министър“ по bTV.

По думите му ще има достатъчно гориво в страната и ще си гарантираме най-добрата цена. Жечо Станков обаче посочи, че всичко зависи от геополитическата обстановка на пазара затова дали ще има поскъпване на цената на горивото.

На територията на страната ще бъдат съхранени бензин за шест месеца, дизел за четири и авиационно гориво за два месеца. Енергийният министър настоя за отпадане на временната забрана за износ на дизел и авиационно гориво, която се гласува от Народното събрание.

Според него особеният търговски управител не може сам еднолично да реши дали ще продаде „Лукойл“ или не. Той не каза дали държавата трябва да купи част от рафинерията в Бургас, но изрази надежда "Лукойл" да продължи работи.

Станков коментира и протестите срещу Бюджет 2026, като уточни, че това е единственият възможен бюджет. Според него трябва да видим в каква посока може да бъде подобрен.

"Енергетиката трябва да бъде държана стабилна, цената на електроенергията и на газа също трябва да бъде държана поносима за потребителите. Моята задача е да изпълнявам обещанията си като министър", подчерта министърът.

Той обясни че е имал възможност да се разходи сред протестиращите и да говори с тях. Част от хората го питали за данък „дивидент“, както и за повишаване на осигуровките, уточни Станков.

Според него най-лесното решение би било да се сложи край на управлението.

"Без да има стабилно правителство и работещ парламент, няма как да има стабилност в държавата", добави той.