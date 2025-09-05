Запрянов: 14 млн. лв. са нужни за премахване на рушащи се сгради с отпаднала необходимост от военните формирования

14 млн. лв. са нужни за премахване на рушащи се сгради с отпаднала необходимост от военните формирования, каза министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на участието си в парламентарния контрол.
Ангел Славчев от "Възраждане" поиска информация от министъра и за сградния фонд на военно формирование 42600 – Мусачево, който, по думите му, е в лошо състояние.
Министър Запрянов отговори, че част от сградния фонд във войсковия район се нуждае от текущ и основен ремонт, а една част от сградите са с отпаднала необходимост за военното формирование. Той подчерта, че сградата няма да се ремонтира, а ще трябва да се премахне.
Военното формирование "Мусачево" е предоставено на сухопътните войски. То е с площ от 342 дка и 144 кв. м., в които са включени 75 сгради. Намира се между Мусачево и Елин Пелин.
Военният министър отговори на въпрос относно мерките на министерството за заличаване на всички изображения и снимки на военни обекти в интернет платформи, като посочи, че от началото на февруари тази година е създадена организация и са определени обектите и районите на Въоръжените сили на България, които трябва да бъдат маскирани и обезличени при заснемането им с оптико-електронни системи или платформи със синтезирана апаратура.
"При определяне на обектите за маскиране са отчетени редица фактори. В момента тече процедура на финализиране на списък с ведомства, след което целият списък ще бъде депозиран пред институциите на Европейския съюз, отговорни за космическо базирано наблюдение на земната повърхност", обясни Запрянов.
