Започна националната информационна кампания за въвеждането на еврото

Започна Национална информационна кампания за въвеждането на еврото у нас. Първото от поредицата събития се проведе днес в Бургас. Организатори са Министерството на финансите и БНБ.

Премиерът Росен Желязков даде началото на информационната кампания в Бургас, като посочи, че във всичките си компоненти еврото има повече предимства от която и да е друга бивша национална валута на страните членки.

"Тя е обща валута, тя не е чужда, която да приемаме. Близо 400 млн. граждани се разплащат чрез нея", каза премиерът Росен Желязков.

По думите му, когато фундаментално се атакува доверието, независимо в коя сфера на обществения живот, тогава институциите стават по-слаби, а обществото - все по-неспособно да задейства имунната си система срещу предизвикателствата. Според него колкото повече покриваме евростандартите, по-добре ще функционира общият пазар на еврото.

Премиерът отбеляза още, че националната информационна кампания не бива да се ограничава до добре познати и заучени клишета, а да бъде насочена към по-уязвимите групи, застрашени от манипулации, спекулации и заиграване със страховете.

"Живеем в море от информация, в което най-скъпата е истината. Няма механизми, които да откроят фалшивите новини и кои откровените лъжи. Инвестирането в истината е скъпо усилие. Медиите трябва да са наш съюзник в тази кампания", коментира Желязков.

От своя страна финансовият министър Теменужка Петкова отбеляза, че приемането в еврозоната е успешно постигната стратегическа цел.

"С това приключи процесът по цялостна интеграция на страната в рамките на Европейския съюз. За ползите от еврозоната се говори много. Членството ни е гаранция за икономическа и ценова стабилност, както и за повече инвестиции и икономически растеж, и повишаване на доходите. Това е прекрасна възможност за развитие на България. Членството ни в еврозоната обаче не е панацея - ще се наложи да положим сериозни усилия да спазваме всички правила, така че да се възползваме в пълна степен от всички възможности. За нас ключов приоритет е плавното въвеждане на еврото - за да не се допуснат рискове, които са свързани с процеса", подчерта Петкова.

Тя отбеляза и че съществува кампания за заблуда на обществото относно еврото. По думите й няма държава членка на ЕС, която да е с намалял жизнен стандарт или забавен икономически растеж.

"Членството ни в еврозоната е свързано единствено и само с ползи за обществото и бизнеса, но за да се възползваме от тях, трябва да сме добре информирани. Няма да правим пропаганда за еврото, а ще предложим обективната информация. Единствено заедно можем да се справим с прехода към въвеждане на единната валута", смята министърът.

Управителят на БНБ Димитър Радев заяви, че банката е изцяло ангажирана с експертизата и отговорността да помогне за плавен преход към еврото. Той отбеляза, че бизнесът е сред основните бенефициенти от въвеждане на еврото. Отпадат разходите за обмен, улесняват се трансакциите, намаляват се разходите при търговията и се повишава конкурентноспособността. По думите му това е особено важно за малките и средните предприятия.

Радев обясни, че те ще имат равен достъп до единния пазар, дори с по-малък капитал.