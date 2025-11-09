Зафиров помоли жените в БСП да задават ''верния и правилния тон в развитието на партията''

"Обединението на жените социалистки държи високо знамето на социалната идея, на колективизма, духа и на всичко това, с което трябва да се отличава една социалистическа партия".

Това каза в поздравлението си към жените социалистки в Разград вицепремиерът и председател на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров.

Той беше сред гостите на тържество, с което беше отбелязана 20-та годишнина от основаването на Обединението на жените социалистки в област Разград.

„Вашето обединение запази морала и през най-трудните и тежки години, през които мина партията в последно време. И когато започнахме и си поставихме за задача да променяме партията, няма да скрия, че стъпихме на посланията, които Вие ни давахте, като солидарност, колективизъм и всичко това, което Вие успяхте да запазите през най-трудните години – атмосфера“, заяви Зафиров.

"Атанас Зафиров пожела на жените в БСП да бъдат борбени и да задават верния и правилния тон в развитието на партията" - съобщават още от пресцентъра на БСП.