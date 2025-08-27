Забраняват джетовете за деца под 18 години, всички атракциони влизат в регистър

Деца под 18 години няма да могат да карат джетове, предвижда подготвяният законопроект за регулиране на атракционите у нас, каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в началото на днешното правителствено заседание.
Властта се захвана с изготвяне на мерки след трагичния инцидент в Несебър, където при парасейлинг загина осемгодишно дете.
Предвиждаме публичен електронен регистър на всички атракциони, който ще се води от Министерството на туризма, уточни Караджов.
Мерките предвиждат и професионална застраховка „Отговорност“ за всяко място на съответната атракция; план за безопасност и конкретен човек, който ще отговаря за спазването му, както и договор с акредитиран орган за контрол.
Операторите са длъжни да правя ежедневни и годишни проверки на съоръженията и да ги вписват в специален дневник, който трябва да бъде на място и годен за проверка, уточни министър Гроздан Караджов. Той допълни, че са предвидени също въвеждането на обучения и задължителна декларация за информирано съгласие, както и санкции за нарушения.
При риск незабавно ще бъдат спирани съоръжения, увери министър Караджов.
Законопроектът предстои да бъде качен за обществено обсъждане, след като се прецизират някои текстове и се разгледа от МС след седмица.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3915
2
27.08 2025 в 13:20
Калинка до калинката.
4047
1
27.08 2025 в 11:54
Тука има, тука нема: Черният леопард се появи край Тутракан
Стив Уиткоф ще се срещне с представители на Украйна тази седмица в Ню Йорк
Деца избягаха от детска градина. Този път в Сапарева баня
Български лекар от болница Насер: Газа е концентрационен лагер. Смъртта е навсякъде
Български лекар от болница Насер: Газа е концентрационен лагер. Смъртта е навсякъде
Германия и Белгия против изземването на замразените руски активи