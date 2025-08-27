Забраняват джетовете за деца под 18 години, всички атракциони влизат в регистър

OFFNews 27 август 2025 в 11:23 869 2
Министърът на транспорта Гроздан Караджов

Снимка БГНЕС/Антон Станков
Министърът на транспорта Гроздан Караджов

Деца под 18 години няма да могат да карат джетове, предвижда подготвяният законопроект за регулиране на атракционите у нас, каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в началото на днешното правителствено заседание. 

Властта се захвана с изготвяне на мерки след трагичния инцидент в Несебър, където при парасейлинг загина осемгодишно дете. 

Предвиждаме публичен електронен регистър на всички атракциони, който ще се води от Министерството на туризма, уточни Караджов.

Мерките предвиждат и професионална застраховка „Отговорност“ за всяко място на съответната атракция; план за безопасност и конкретен човек, който ще отговаря за спазването му, както и договор с акредитиран орган за контрол.

Операторите са длъжни да правя ежедневни и годишни проверки на съоръженията и да ги вписват в специален дневник, който трябва да бъде на място и годен за проверка, уточни министър Гроздан Караджов. Той допълни, че са предвидени също въвеждането на обучения и задължителна декларация за информирано съгласие, както и санкции за нарушения. 

При риск незабавно ще бъдат спирани съоръжения, увери министър Караджов.

Законопроектът предстои да бъде качен за обществено обсъждане, след като се прецизират някои текстове и се разгледа от МС след седмица.

    Constanza

    27.08 2025 в 13:20

    Много строго гледа министърът на транспорта на снимката, но защо досега атракционите не са били в регистър? Сега ли се сетиха, че могат да бъдат опасни?

    Калинка до калинката.

    IvoIvo

    27.08 2025 в 11:54

    Че изобщо защо са могли под 18 да карат джет????
     
    X

