За Радев проектобюджетът е ''инструмент за политическо оцеляване''

Според президента Румен Радев прокетобюджета за 2026 г. е по-скоро инструмент за политическо оцеляване, отколкото документ, насочен към дългосрочни политики за развитие на икономиката и страната.

"Някакви измъчени напъни да се вкарат някакви цифри в някаква рамка, така че да се демонстрира готовност за еврозоната. Но не и инструменти за дългосрочни политики за развитие на икономиката и напредък на страната", каза Радев пред журналисти в Карлово.

По думите му в бюджета няма визия, няма реформи, няма стимули за растеж. А по-скоро, за съжаление, обратното. Виждам задушаване на икономиката и въвличането ни в дългова спирала.

Той смята, че подновяването на диалога на управляващите с работодателите е положителна стъпка, но подчерта, че той трябва да се води навреме.

"Не може работодателите да получат вечерта 400 страници бюджет и до другия ден до обед да са дали своето мнение. Това е неуважение към тези, които пълнят хазната. Така че аз очаквам диалогът да се води на много по-ранен етап, а не да се поставят пред свършен факт, и то с аргумента че няма време", допълни президентът.

Относно казуса с "Лукойл" той подчерта, че е изключително важно рафинерията в Бургас да има надежден собственик с капацитет да я развива.



По негови думи това с държавата вече е крайният, авариен вариант.

"Аз съм притеснен, че държавата в момента, тези, които я управляват, могат да ни заведат лесно до сценария на "Булгартабак". И това е изключително притеснително", предупреди Радев.

По негови думи "коалиция "Магнитски" затъва под тежестта на Голямото "Д".

"Г-н Пеевски е хванал г-н Борисов за адвокат и той се оплита в собствените си версии. Една пред дипломатите, една пред медиите и една пред Пеевски. Даже вчера се изтърва пред микрофоните със своята лобистка теза в подкрепа на Пеевски и съвсем естествено е британското посолство да го опровергае. Защото не може да заблуждаваш целия свят. И този раздут балон рано или късно се спуква", посочи президентът.

Той категорично отрече твърденията, че създава партия и предупреди, че за девет години на поста се е нагледал на "измамници, които строят политически проекти от негово име".

Президентът посети 61-ва Стрямска механизирана бригада в Карлово. Там той съобщи, че до края на годината се очаква доставката на нови бронирани машини "Страйкър" и изрази надежда, че няма да има забавяне. Радев отбеляза, че военните очакват промени в Закона за отбраната, свързани с компенсации, отпуски и служебно време.