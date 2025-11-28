Власт, бизнес и синдикати с 20 мерки за бюджета

Тристранният диалог между правителството, синдикатите и работодателите е възстановен. Чухме предложенията на българския бизнес, на синдикатите. Предстои в рамките на следващите дни тези предложения да бъдат разгледани от Министерството на финансите, от коалиционните партньори, да бъдат остойностени и следващата седмица предстои отново среща.

На нея ще обсъдим конкретните мерки, които и бизнесът, и синдикатите предлагат, за да намерим балансирано решение, което да удовлетворява всички", заяви финансовият министър Теменужка Петкова след среща между представители на управляващите партии, които подкрепят правителството, синдикатите и работодателските организации.

След срещата Петкова обобщи резултатите. "Диалогът е възстановен. Чухме предложенията на бизнеса и синдикатите. Предстои в следващите дни да ги разгледаме в Министерството на финансите. Следващата седмица ще обсъдим конкретните мерки, които се предлагат. Бюджетът не е изтеглен, отложена е бюджетната процедура", обясни тя.

По думите на председателя на ресорната комисия Делян Добрев - ако има разбирателство, ще бъде внесен допълнителен доклад за преразглеждане на трите бюджета, приети на първо четене в пленарна зала. "Имаме достатъчно време до края на годината да приемем държавната план-сметка, допирните точки между работодатели и синдикати са повече от очакваното. Ще продължим да работим докато не намерим консенсус и баланс", посочи той.

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев изрази надежда за обединение около бюджетни промени, които да удовлетворяват работещите и частния сектор с цел запазване на доходите и конкурентноспособността, без да се ощетява администрацията.

Трябва да решим откъде могат да бъдат намерени между 850 млн. и 1 млрд. евро за ръста на възнагражденията. Има над 20 мерки, които коментирахме, разбрахме се финансовото министерство да ги остойности. Във вторник следобед ще се съберем да подновим диалога", обясни Пламен Димитров, президент на КНСБ.