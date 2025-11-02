Владислав Горанов: Разумен дебат за бюджета ще има след излизането на Радев от президенството

Разумен дебат за бюджета може да има след излизането на Румен Радев от президентството", коментира бившият финансов министър Владислав Горанов в предаването "На фокус" по Нова тв.

По този начин Горанов коментира думите на президента Румен Радев, че "бюджетът не е социално справедлив", като обвини държавния глава, че "притиска правителството и партиите с изказвания, които подхранват неразумни решения".

Според него най-малко щадящо за хората би било вдигането на ДДС с 2 процентни пункта, а не вдигане на осигуровки, като припомни, че такова е имало в края на 90-те години. Той самият съшо е бил критичен към проектобюджета, но според него той е единствено възможният в годините на политически кризи и "левичарски" уклони.

"Това не е бюджет на ГЕРБ. Последният проектобюджет на ГЕРБ беше за 2021 година. Сега това са бюджети, които се правят в коалиционен формат и докато не свърши политическата криза – ще водим такъв тип дебати за бюджета. Това означава, че когато събереш ГЕРБ, БСП и ИТН – не може да твърдиш, че бюджетът е само на ГЕРБ, като същевременно търсиш подкрепата на „ДПС-Ново начало”, защото не ти излизат гласовете. Трябва да се съобразяваш и да търсиш пресечната точка във всички възможни политики, които могат да се преплетат в проекта за бюджет", каза още Горанов.

По отношение на критиките на Асен Василев, че в управлението има "лобита, които пречат на сметката на държавата", Горанов отговори, че не вижда подобно боричкане. Той подчерта, че БСП и ИТН се държат диалогично и че всяка от формациите е поставила на масата своите възможности и ограничения. Горанов заключи, че "няма битка на лобита, както се опитват да го представят."

Горанов заяви още, че е изпратил в САЩ всички документи след включването му в санкциите по закона "Магнитски" и се надява тази несправедливост да отпадне като бъде изваден от списъка. Той потвърди, че и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, с когото работи още от 2008 г., е говорил с американски представители по тази тема.

По думите му, въпреки критиките, България все още има финансови буфери, но рисковете пред дефицита са реални. "Сега сме на тавана на възможния дефицит, с риска да го прескочим и да влезем в наказателна процедура. Все още имаме възможности, но времето за грешки свършва", предупреди той.

Горанов заяви, че въпреки несъгласието си с някои решения, но подкрепя идеята за стабилен бюджетен курс и приемането на бюджета в евро като "важна стъпка към пълната интеграция на България в еврозоната".