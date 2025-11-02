Асен Василев предупреди за икономически сътресения заради санкциите срещу ''Лукойл'' и проектобюджета

Санкциите срещу "Лукойл" и държавната план-сметка в евро няма да доведат до фалит, но може да са причина за сериозни икономически сътресения и обедняване на населението, предупреди лидерът на ПП и съпредседател на коалицията ПП-ДБ Асен Василев в предаването "На фокус" в ефира на Нова ТВ.
Според Василев, въпреки че държавата не е заплашена от фалит, икономиката може да бъде сериозно натоварена. Той предупреди, че липсата на ясен план и продължаващият сблъсък между трите политически лобита в управляващата коалиция – социалното, капиталовото и силовото – могат да доведат до сериозни икономически сътресения и обедняване на населението.
Бившият финансов министър коментира, че засега няма официално представен проект на държавния бюджет, тъй като първоначалните варианти са били върнати за преработка след остри реакции от синдикати и работодатели.
"Доколкото разбрахме, след първоначалните реакции, той ще бъде пренаправен основно. Ще се увеличи минималната работна заплата – тя ще бъде 620 евро, а не както беше изтекло 605 евро. Оттам трябва да се сметне абсолютно целият бюджет отначало. Това МРЗ променя приходите и разходите в държавната план-сметка, както и потреблението”, каза лидерът на ПП и съпредседател на коалицията ПП-ДБ Асен Василев.
Василев сподели, че за него е било странно, че не са били изговорени общите параметри на бюджета, тъй като той не е въпрос на числа, а на политика. Необходимо е да е ясно какъв ще бъде ресурсът от данъците, какъв ще дойде от Европа и как всичко това ще бъде разпределено, допълни той. И подчерта, че вече е ясно, че бюджетът ще закъснее с поне една седмица.
Асен Василев предупреди, че санкциите срещу "Лукойл" могат да доведат до загуба на около 1 милиард евро приходи за държавата. Според него, по-големият риск е за икономиката, тъй като евентуално спиране на работата на компанията ще удари всички индустрии и потреблението. Лидерът на ПП коментира, че планът за справяне с подобна ситуация, разработен по време на кабинета "Денков", в момента не се изпълнява.
Василев определи като "невъзможно" твърдението на Симеон Дянков, че правителството ще може да прикрие реален дефицит от 8%, представяйки го пред Брюксел като 3%. "Може да се опитат да го скрият, но е абсолютно невъзможно. Има ясни правила за това как се изчислява дефицитът", каза той.
По думите му, настоящото управление "повтаря грешките на сглобката", като е "научило урока си само наполовина"- то спазва закона за пенсиите, но е игнорирало този за минималната заплата, докато не е било подложено на политически натиск. Василев критикува липсата на предвидима политика за бизнеса и предупреди, че увеличаването на осигуровките ще "бъркне в джоба на всеки български гражданин с около 600 лева".
Василев подчерта, че бюджетът трябва да бъде насочен към най-нуждаещите се и към хората, които коректно си плащат данъците. Той добави, че социалните придобивки трябва да се въвеждат поетапно, за да може държавата да си ги позволи финансово.
ГЕРБ размисли и минималната заплата става 620 евро
