Визите за САЩ ще отпаднат в рамките на 4-годишния ни мандат, обещава Георг Георгиев

Визите за САЩ ще отпаднат в рамките на 4-годишния мандат, който предстои правителството да изпълни, заяви по време на днешния парламентарен контрол външният министър Георг Георгиев.

На въпрос от Ангел Георгиев от "Възраждане" за конкретните срокове за отпадане на визите министърът на външните работи каза, че включването на страната ни в програмата за безвизово пътуване на САЩ е основен приоритет на правителството.

"Реализирането на тази цел ще допринесе за улесняването на междуличностните връзки, включително с българската диаспора в САЩ, и ще създаде условия за благоприятни условия за активизиране на двустранния туристически, културен и икономически обмен между двете държави", каза Георг Георгиев.

По думите му така ще се отговори на дългосрочните очаквания на обществото за облекчен достъп и мобилност.

Той обаче така и не се ангажира с конкретен срок за отпадане на визите за САЩ, тъй като не зависело от България.

"Отпадането на визите за българските граждани не зависи от страната ни и конкретен срок не може да бъде посочен", каза външният министър пред депутатите.

От 2006 г. досега два пъти процентът на отказаните визи тип В на българи за САЩ е бил под 10, а през 2024 г. е 6,02 %, което е най-ниският процент, сочи справка в интернет страницата на Държавния департамент на САЩ. Едно от техническите условия за включване на страната ни в Програмата за безвизово пътуване на САЩ е процентът на отказаните туристически визи за български граждани да не надхвърля 3%, отбелязва БТА.