''Величие'' даде на прокуратурата човека, сигнализирал Радостин Василев, че подписи на Ивелин Михайлов не си съответстват

"Величие" подава сигнал до прокуратурата да се разследва кой е човекът, подал сигнал до лидера на МЕЧ Радостин Василев за това, че подписът на Ивелин Михайлов не съответства с този в кандидат-депутатската му декларация.

Днес парламентарната група на "Величие" не участва в дебатите и гласуването на Закона за държавния бюджет на първо четене. Преди седмица казаха, че няма повече да влизат в пленарната зала. Въпреки това проведоха своеобразен брифинг в Народното събрание, отново в отсъствието на медиите.

"Установяваме, че някой бърника в декларациите, които са подавали кандидат-депутатите, които би трябвало да се съхраняват в Районните избирателни комисии (РИК), където са били подадени", каза Ивелин Михайлов.

По думите му само областните управителите би трябвало да имат достъп до тези книжа и единствено с изрично изискване след решения на комисия от трима души в Централната избирателна комисия (ЦИК).

"Радостин Василев в свое изявление пред медиите официално признава, че има сигнал, че подписът на моята декларация не отговарял на действителния ми подпис. Това, което той казва, е че човек на ЦИК е имал достъп до тези книжа, което е нерегламентиран достъп. Това значи, че тези книжа не се съхраняват в тайна и всеки може да направи манипулация с тях. Това е твърдението на Василев. Той твърди, че този човек е имал достъп и до мой подпис, така че да може да направи сравнение с декларацията ми", заяви Ивелин Михайлов.

По тази причина "Величие" подава сигнал до прокуратурата. Според тях това означава, че Радостин Василев или има личен достъп до тези данни чрез високопоставен човек, или клевети.

Партията подава и сигнал до държавното обвинение срещу Григор Здравков от организацията "Българска Легия Антимафия", за когото по думите на Михайлов се твърди, че е получил въпросните документи в запечатан плик.

"Имаме и свидетели, които са пренасяли тези документи от Пловдив до съответните РИК-ове, които също ще докажат, че са били в запечатан плик. В същия момент лицето Григор Здравков показва този документи и навсякъде казва, че са документи, които има. След като е бил запечатан плик, е възможно този човек да е подменил книжата вътре. Това отново е нарушаване на документната тайна, която трябва да се осигури. По-късно вече 1 година след това се използва, за да се правят внушения и скандали, умишлени скандали срещи партия, неудобна на властимащите", каза Ивелин Михайлов.

Отговори на обвиненията на МЕЧ, че отсъстват от залата за да смъкват кворума, с обратното обвинение, че МЕЧ не се регистрират по същата причина.