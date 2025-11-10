Вече са обсъдени имена за особен управител на ''Лукойл'', обяви Желязков

Премиерът Росен Желязков обяви, че вече са обсъдени имена за особен управител на "Лукойл". По думите му така, както е предвидено в закона - ще е физическо лице или лица, които ще се изберат след проверка.

"Винаги има конкретни имена. Ще ги обявим, след като законът влезе в сила", допълни той.

Въпреки че няма да подлежи на съдебен контрол, според Желязков управителят няма да е безконтролен.

В петък Народното събрание гласува промени в закона, с които се назначава се особен управител на активите на руската компания "Лукойл" в България.

Той ще се разпорежда с активите ѝ, включително ще може да ги продава, а собственикът няма да има право на глас и дори да обжалва решенията пред съда.

Решението мина за 30 секунди през енергийна комисия в отсъствието на опозицията.

По отношение на проверката на ДАНС, МВР и Министерството на отбраната в "Лукойл", Желязков коментира, че те имат превантивен характер с оглед да се запази критичната инфраструктура.

"Още преди налагането на санкциите видяхме, че има инциденти в рафинерии в Европа, които са собственост на руски компании, така че тези превантивни действия са с оглед да се запази критичната инфраструктура, каквато представлява и рафинерията и другите обекти на инженерната инфраструктура на „Лукойл“, добави премиерът.

Според Росен Желязков България ще осигури спазването на санкциите с оглед тяхната ясна цел – нито един цент да не отива за войната в Украйна. По думите му приетият закон в петък всъщност е отговор на този въпрос каква ще е легалната рамка за изпълнението на тази политика.

Премиерът коментира и бюджетната процедура, като посочи, че тя не може да бъде блокирана, тъй като това е автономно право на правителството и на Народното събрание.

"Срещите с работодателските организации продължават, а тази седмица се очаква да се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Надявам се, бюджетът да бъде внесен в Народното събрание още тази седмица", каза Желязков.

Той подчерта, че при обсъжданията има обмяна на мнения, но социалният диалог изисква баланс между интересите на различните страни.

"Този бюджет е първият в евро и трябва да отговори на страховете на обществото – да няма висока инфлация и намаляване на доходите, като същевременно държавата продължи да инвестира в инфраструктура", каза премиерът.

По отношение на държавния дълг той увери, че няма риск от навлизане в дългова спирала.

"Докато дългът се движи около 30% от БВП, няма опасност. Референтната стойност е 60%, но няма да си позволим да стигнем дотам", каза премиерът.

Росен Желязков допълни, че вижданията на правителството за "отвързване" на минималната работна заплата от средната и на възнагражденията в публичния сектор ще намерят своите законодателни решения през следващата година.

Бюджетът е консервативен, за да осигури спокойствие и да позволи реформите да се провеждат постепенно и еволюционно, без социално напрежение, посочи премиерът.

Относно данъците той коментира, че обсъжданите промени в данъка върху дивидента не представляват увеличение и не променят данъчната структура. Премиерът определи проектобюджета като "по-скоро консервативен", с цел да осигури спокойно и без социално напрежение преминаване в следващата година.