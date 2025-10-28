Вече официално: Рая Назарян сменя Наталия Киселова като председател на НС

28 октомври 2025
Коалиционните партньори от ГЕРБ–СДС, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“ постигнаха съгласие за ротационно председателство на Народното събрание.Съгласно договореното, ротацията ще се извършва на всеки 10 месеца.

След изтичането на мандата на Наталия Киселова, председателското място ще бъде поето от Рая Назарян, съобщиха във вторник вечерта от ГЕРБ–СДС.

„Взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на НС. Утре това ще бъде разписано като анекс към Споразумението за съвместно управление", заяви Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС след края на заседанието днес.

