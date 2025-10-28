Вече официално: Рая Назарян сменя Наталия Киселова като председател на НС

Коалиционните партньори от ГЕРБ–СДС, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“ постигнаха съгласие за ротационно председателство на Народното събрание.Съгласно договореното, ротацията ще се извършва на всеки 10 месеца.
След изтичането на мандата на Наталия Киселова, председателското място ще бъде поето от Рая Назарян, съобщиха във вторник вечерта от ГЕРБ–СДС.
„Взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на НС. Утре това ще бъде разписано като анекс към Споразумението за съвместно управление", заяви Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС след края на заседанието днес.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Лавров: Русия няма намерение да атакува НАТО
Лавров: Русия няма намерение да атакува НАТО
Лавров: Русия няма намерение да атакува НАТО
Унгария се опитва да формира антиукраински блок в ЕС с Чехия и Словакия