''Възраждане'' внася искане до КС за оспорване на законите за службите

"Възраждане" ще атакува обнародваният законопроект, с което се променя начинът на избор на председателя на ДАНС, пред Конституционния съд. Това обяви в кулоарите на парламента Петър Петров.

Той посочи, че са събрани подписи от "Величие" и очакват отговор от ПП-ДБ и МЕЧ дали ще се подпишат.

За внасяне на искане до КС са необходими 48 подписа, а "Възраждане" имат 43.

Петров добави, че, след като бъдат обнародваните законите за ДАР и ДАТО, ще бъдат внесени и нарочни конституционни искания и питания, с които те да бъдат обявени за противоконституционни.

"Вероятно същото ще направим и с процедурните правила за избор на председател на ДАНС", каза той.

Петър Петров заяви, че "Възраждане" ще търси необходими пет подписа от всички опозиционни партии.

По-рано днес депутатите преодоляха двата закона, върху които президентът Румен Радев наложи вето - за Държавна агенция "Разузнаване" и в закона за специалните разузнавателни средства.