Възраждане поиска отговори за дълговете и ремонтите на Топлофикация София

"Възраждане" поиска отговори от енергийното министерство за продължителните ремонти на "Топлофикация София" и забавени компенсации за около 6200 абонати. По-рано днес парламентът отхвърли искането на партията за изслушване на министъра Ива Петрова.

"Причината за брифинга е вниманието, което привлича върху себе си столичната "Топлофикация". Не само с огромните задължения, които към края на месеца са 1 300 000 000 евро, от които 900 млн. евро са само към "Булгаргаз", а също и с дейността на самото дружество. Дейността по ремонти, аварии, профилактики. Дейност, която продължава изключително дълъг период в различни точки на София", обясни депутатът Петър Петров.

Държавата чрез министъра на енергетиката осъществява контрол върху дейността на енергийните дружества, Комисията за енергийно и водно регулиране - върху лицензионната им дейност.

"Затова ние от "Възраждане" считаме, че редно е Народното събрание, вие като медии и обществеността да получите информация какво се случва след проверките, които са извършени както от страна на КЕВР, така и от страна на министерството на енергетиката", каза Петров.

"Българските граждани, включително жителите на София, не получават никакъв отговор тези енергийни дружества и конкретно "Топлофикация София" ще могат ли да си изпълняват задълженията по лиценза, който са получили, и докога ще продължават тези удължавания на срокове на ремонти", допълни депутатът.

По думите му още на 17 октомври КЕВР е разпоредила, че "Топлофикация" трябва да компенсира около 6200 абонати за проблемите. Това обаче още не се е случило, а дружеството се оправдава с обжалване на решението пред съда.

Нямаме информация дали е поискано предварително спиране на изпълнението на решението на КЕВР, каза Петров. Депутатът е внесъл въпрос към министъра относно резултатите от проверката върху дейността на дружеството.

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