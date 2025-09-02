Варна отново на протест ''Свобода за Благомир Коцев''

Варненци отново излязоха тази вечер на протест с искане кметът Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев да бъдат освободени от ареста. Хората издигнаха плакати, които изразяваха недоволството им от управляващите и начина на раздаване на правосъдие в страната.

2025 година е и не може да има политически затворници в България, каза бившият премиер и съосновател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков, който се присъедини към протеста. По думите му, внесеното от адвокатите на Коцев искане за преразглеждане на мярката му за неотклонение се задържа от прокуратурата, която не го подава в съда, въпреки че това е нейно законово задължение.

Отиваме към пълзяща диктатура, каза Петков и допълни, че докато Коцев и двамата общински съветници са в ареста, съдът пуска под гаранция от 50 000 лв. човек, сочен за голям контрабандист. Вече втори месец избран демократично кмет на един от големите градове в страната е в ареста, на строг режим, с право на един час дневно директна слънчева светлина, посочи Петков. Според него зад всичко стоят Бойко Борисов и Делян Пеевски, които обаче би трябвало да знаят, че "това безобразие има политическа цена".

Протестите ще продължат, заяви Петков. По думите му, утре такъв ще се състоя в София, после – отново във Варна. Това правителство трябва да си ходи и да отиваме на избори, каза още бившият премиер. Според него е време свободните българи да излязат и да кажат „стига толкова“. Щом не може да се разчита на прокуратурата, на институциите, трябва всички българи да излязат на улицата, каза Петков.

Позицията на бившия премиер беше подкрепена от всички на протеста, които скандираха „Свобода“. Изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов подчерта, че варненци няма да допуснат провеждането на предсрочни избори в в града.

Благомир Коцев беше задържан на 8 юли. Тогава от държавното обвинение съобщиха, че антикорупционната комисия работи по акция във Варна, а действията са под надзора на Софийската градска прокуратура (СГП). На следващия ден от СГП съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа по разследване за корупционно престъпление във Варна.

На 11 юли Софийският градски съд започна разглеждането на мерките за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови "задържане под стража" за четиримата. Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативният съд. Магистратите постановиха в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. На свобода срещу подписка излезе само бизнесменът Ивайло Маринов, защото, според съда, липсват доказателства за връзка с другите трима.

Срещу задържането на четиримата във Варна бяха проведени няколко протеста. Последният беше в Деня на Варна – 15 август.