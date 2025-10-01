В парламента няма да има комисия ''Сорос'', но няма да има и комисия ''Пеевски''

Народното събрание отхвърли предложението на "ДПС-Ново начало" да се създаде комисия, която да разследва дейността на семейство Сорос и техните фондации в България.

Законопроектът бе внесен вчера и е за създаване на Временна комисия за "установяването на факти и обстоятелства, свързани с дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации, които финансират български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт".

При гласуването му тази сутрин "за" гласуваха само 83 депутати. Въздържаха се 88 депутати от парламентарните групи на ГЕРБ, ИТН и МЕЧ. 30 от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) гласуваха "против".

Станислав Анастасов от ДПС-НН поиска прегласуване и заяви, че в България семейство Сорос са представени от ПП-ДБ:

"Това е една организация, която е успяла за една година да раздаде над 200 млн. лв. и с тях е финансирала отделни политически проекти, които днес са представени в пленарната зала на парламента - ПП-ДБ."

Паралелно с това парламентът отхвърли и законопроект на ПП-ДБ - за временна комисия, която да разследва дейността на Делян Пеевски и свързаните с него хора, партии, медии, структури и органи на държавна власт.

Предложението внесено от група народни представители, начело с Ивайло Мирчев, не бе прието - от опозицията гласуваха "за" (98), от парламентарната група на ДПС-НН бяха "против" (29), а управляващото мнозинство се въздържа (92 гласа).