Управляващите спират износа на дизел и авиационно гориво

ГЕРБ, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало" предлагат ограничаване на износа на горива, съобщи Делян Добрев от ГЕРБ в парламента.

Той определи мярката като превантивна. Имаме гориво за много месеци напред, заяви още Добрев. Нашето предложение е - ограничаваме износа на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка, уточни той.

По думите му целта е да се предотврати спекула с цените на горивата и злоупотреба с количествата, които България съхранява.

Във всички държави около нас цените се покачват. Според нас заради това, че се спекулира, каза още депутатът от ГЕРБ. И уточни, че мярката е временна.

Шефът на Агенция "Митници" ще разрешава износа на горива по хуманитарни причини или с цел да не се нарушава непрекъснатостта на производството на "Неохим", предвижда още промяната. На извънредно заседание бюджетната комисия прие предложението, предстои разглеждането му в пленарна зала.

Властта взима превантивни мерки по отношение на горивата, след като стана ясно, че руският петролен гигант "Лукойл" има кандидат за международните си активи след наложените санкции от САЩ.