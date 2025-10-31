Управляващите спират износа на дизел и авиационно гориво

OFFNews 31 октомври 2025 в 11:56 1140 3
Депутатът от ГЕРБ Делян Добрев

Снимка Архив
Депутатът от ГЕРБ Делян Добрев

ГЕРБ, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало" предлагат ограничаване на износа на горива, съобщи Делян Добрев от ГЕРБ в парламента.

Той определи мярката като превантивна. Имаме гориво за много месеци напред, заяви още Добрев. Нашето предложение е - ограничаваме износа на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка, уточни той. 

По думите му целта е да се предотврати спекула с цените на горивата и злоупотреба с количествата, които България съхранява. 

Във всички държави около нас цените се покачват. Според нас заради това, че се спекулира, каза още депутатът от ГЕРБ. И уточни, че мярката е временна. 

Шефът на Агенция "Митници" ще разрешава износа на горива по хуманитарни причини или с цел да не се нарушава непрекъснатостта на производството на "Неохим", предвижда още промяната. На извънредно заседание бюджетната комисия прие предложението, предстои разглеждането му в пленарна зала. 

Властта взима превантивни мерки по отношение на горивата, след като стана ясно, че руският петролен гигант "Лукойл" има кандидат за международните си активи след наложените санкции от САЩ. 

    10

    3

    jdravun

    31.10 2025 в 13:11

    -0
    +1
    Щом тоя казва -нема страшно , значи си е е...ло мамата. Нема резарва май

    3980

    2

    Niko Kolev

    31.10 2025 в 13:08

    -0
    +0
    Това, с което спасихме Украйна и накарахме Путин да ни обяви за вражеска държава и да спре газа.

    19658

    1

    voododoll

    31.10 2025 в 12:47

    -0
    +0
    Оказа се че тоя каун ми е комшия…
     
