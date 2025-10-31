Управляващите спират износа на дизел и авиационно гориво

ГЕРБ, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало" предлагат ограничаване на износа на горива, съобщи Делян Добрев от ГЕРБ в парламента.
Той определи мярката като превантивна. Имаме гориво за много месеци напред, заяви още Добрев. Нашето предложение е - ограничаваме износа на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка, уточни той.
По думите му целта е да се предотврати спекула с цените на горивата и злоупотреба с количествата, които България съхранява.
Във всички държави около нас цените се покачват. Според нас заради това, че се спекулира, каза още депутатът от ГЕРБ. И уточни, че мярката е временна.
Шефът на Агенция "Митници" ще разрешава износа на горива по хуманитарни причини или с цел да не се нарушава непрекъснатостта на производството на "Неохим", предвижда още промяната. На извънредно заседание бюджетната комисия прие предложението, предстои разглеждането му в пленарна зала.
Властта взима превантивни мерки по отношение на горивата, след като стана ясно, че руският петролен гигант "Лукойл" има кандидат за международните си активи след наложените санкции от САЩ.
