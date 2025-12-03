Управляващите пак спасиха имунитет на депутат от ''Възраждане''

Управляващите отново защитиха народен представител от "Възраждане" и не свалиха имунитета на Йордан Тодоров. Той е един от четиримата депутати от парламентарната група на партията на Костадин Костадинов, чиито имунитети и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов поиска през февруари заради вандалските прояви по време на протест срещу еврото пред Дома на Европа.

От месеци Явор Божанков и "ДПС - Ново начало" предлагат имунитетите им да бъдат свалени, но исканията се отхвърлят заради гласовете на ГЕРБ. Това се случи и днес, като предложението на Хамид Хамид беше отхвърлено със 79 гласа "въздържал се" (ГЕРБ, 4 от БСП, "Има такъв народ", АПС, МЕЧ) и 40 "против" ("Възраждане", 3 от ГЕРБ, 1 от БСП и 3 от "Величие").

Инициативата беше подкрепена само от "Продължаваме промяната - Демократична България", "ДПС - Ново начало", петима от левицата и един от нечленуващите в парламентарна група депутати.