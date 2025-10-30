Управляващите откриха процедурата за избор на шеф на ДАНС

Депутатите задвижиха процедурата по избор на председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Новите процедурни правила бяха приети със 125 гласа "за" (управляващите и "ДПС-Ново начало"), 71 "против (ПП-ДБ, "Възраждане", АПС, МЕЧ и "Величие") и трима се въздържаха (от ПП-ДБ).

По време на дебатите Златан Златанов от "Възраждане" предложи 4 поправки в текстовете, включително и да бъде добавено изискване кандидатите да представят декларация, в която да записват отказ от евентуално чуждо гражданство преди подаването на документи за поста. Само 58 народни представители подкрепиха исканията на "Възраждане" за промени.

До 7 дни правителството трябва да посочи име. Тогава ще стане ясно дали управляващите ще предложат Деньо Денев да стане титуляр на поста. След това има 14-дневни проверки - за принадлежност към ДС и достъп до класифицирана информация.

Очаква се в началото на декември ДАНС да има постоянен председател.