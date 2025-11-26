Управляващите искат чуждестранен концесионер за тотото, тъй като ''печели малко''

Управляващите искат да дадат държавния спортен тотализатор на концесия, тъй като печелил малко, а може повече, съответно и да инвестира повече в българските спорт и култура. Те обявиха три условия към бъдещ концесионер на Българския спортен тотализатор.

Спортният министър Иван Пешев обясни, че през последните месеци екипът му направил анализ на дейността на тотото, който установил, че 44 млрд. лева е оборотът на хазартния бизнес в България, като печалбата му е 2 млрд. лева. От тях тотото генерирало едва 70 млн. лева.

"Затова с колегите в Съвета за съвместно управление предприехме стъпка да търсим възможност да увеличим средствата за спорт, инфраструктура, младеж и младежка политика. По този начин даваме възможност на големи международни компании, които оперират в лотарии", посочи Пешев на брифинг в парламента, в който участваха и Делян Добрев (ГЕРБ), Йордан Цонев (ДПС), Драгомир Стойнев (БСП).

По думите му ще бъдат търсени само големи международни компании, всички служители на тотото ще запазят работата си и концесионната такса ще влиза в

бюджета на Министерството на младежта и спорта, като тя ще е в такъв размер, че всички спортни федерации да са с удвоен бюджет.

Драгомир Стойнев от "БСП-Обединена левица" увери, че Българският спортен тотализатор остава държавен.

"В момента отваряме вратата, ако евентуално се появи голям международен оператор, който да има нужния опит в лотарията. Имаме три условия, които са важни. Ако едно не е изпълнено, това просто няма да се случи", допълни той.

Трите условия на управляващите са - концесионерът да има голям опит, печалбата да е поне 240 млн. лв и всички работни места да бъдат запазени. По думите им

международен екип ще изработи договорите.

Йордан Цонев посочи, че инициативата за промените в последния момент била на спортното министерство, въпреки че предложението е внесено между първо и второ гласуване на законопроекта за държавния бюджет от Костадин Ангелов, Йордан Цонев и Драгомир Стойнев.