Томислав Дончев не знае какво друго влияние има Делян Пеевски, освен да е лидер на политическа сила

Вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев не знае какво друго влияние има Делян Пеевски, освен че е лидер на политическа сила в първата тройка, в зависимост от резултатите на социологическите изследвания. Това заяви Дончев в предаването "120 минути" по бТВ.

"Едва ли някой има съмнение, че господин Пеевски е влиятелна фигура. Най-малкото, той е лидер на политическа сила в първата тройка, в зависимост от резултатите на социологическите изследвания. Какво друго влияние има аз не мога да знам", така Дончев отговори на въпрос каква е ролята на Пеевски в управлението на държавата.

Относно подкрепата на Пеевски за правителството, вицепремиерът коментира, че както сега ДПС-Ново начало подкрепя правителство при вотовете на недоверие, така може и да спре да го подкрепя.

"Това правителство, поради факта, че е правителство на малцинството, е получавало подкрепа и от други политически сили, представители на опозицията, но дали има гаранция за съществуването на правителството, или нечия подкрепа, отговорът е не", смята министърът на иновациите и растежа.

По отношение на посещението на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай, Дончев коментира, че ако има да казва нещо на Зафиров, няма да го каже по телевизията, а като се видят.

"Аз също съм имал срещи с президента на Китай. Китай е огромна икономика, ние трябва да търсим и да намираме нови възможности за икономическо развитие. Зафиров е отишъл по покана на президента Си. От нас напрежение не е имало, а от друго място. От центъра, от който дойдоха атаките, имам чувството, че имаше ревност, че не са поканени те", добави вицепремиерът.

Дончев коментира и промени в Закона за статистиката, внесени от управляващата коалиция, с които се планира да смени шефа на Националния статистически институт (НСИ) доц. Атанас Атанасов.

Депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН предлагат председателя на НСИ да се избира от Народното събрание, вместо да се назначава от правителството. Във внесения от управляващите законопроект за изменение на Закона за статистиката се предлага и заместник-председателите на НСИ да се избират от Народното събрание по предложение на председателя на института.

Сегашният председател на НСИ доц. Атанас Атанасов зае поста си през юли 2022 г. след обявен конкурс от тогавашното правителство на Кирил Петков. Мандатът му е 7-годишен. Той изтича през лятото на 2029 г.

Според Дончев не трябва да се търси политическа интрига и не вижда нищо притеснително парламентът да избира ръководител на статистиката.

"Българската статистика се нуждае от модернизация, разработвайки друг документ - Социалният план за климата, който е трябвало да бъде готвен последните 2 години, но никой не е работил по него. Той е на стойност поне на 2.5-3 млрд. евро. Никой не събира данни за транспортната и енергийна бедност, а този план ще помага за гражданите, които ще се окажат в уязвима позиция", посочи вицепремиерът.

Относно договора с "Райнметал" и създаването на дружество съвместно с ВМЗ-Сопот и германския концерн. Дончев коментира, че това е производство, което не бива да подценяваме.