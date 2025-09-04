Управляващата коалиция планира да смени шефа на НСИ

Управляващата коалиция планира да смени шефа на Националния статистически институт (НСИ) доц. Атанас Атанасов с промени в Закона за статистиката.

Депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН предлагат председателя на НСИ да се избира от Народното събрание, вместо да се назначава от правителството. Във внесения от управляващите законопроект за изменение на Закона за статистиката се предлага и заместник-председателите на НСИ да се избират от Народното събрание по предложение на председателя на института.

Според законопроекта изборът на ново ръководство на Статистическия институт трябва да се случи в срок до един месец от влизането в сила на законовата промяна.

В законопроекта е записано, че с избирането от Народното събрание на председател и заместник-председатели на НСИ мандатите на определените от Министерския съвет председател и заместник-председатели се прекратяват.

В мотивите вносителите посочват, че трябва да се гарантира независимостта на Националния статистически институт, който носил отговорност за координирането на всички дейности на национално равнище за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика.

"Ръководителите на националните статистически институти трябва да независими в действията си при изпълнение на своите свързани със статистиката задачи и не търсят и не получават указания от никое правителство или друга институция, орган, служба или образувание, а процедурите за назначаването им са прозрачни и се основават единствено на професионални критерии", се казва още в мотивите.

Сегашният председател на НСИ доц. Атанас Атанасов зае поста си през юли 2022 г. след обявен конкурс от тогавашното правителство на Кирил Петков. Мандатът му е 7-годишен. Той изтича през лятото на 2029 г.

Атанасов си навлече недоволството на шефът на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов, както и на шефката на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова.

Крадимов се възмути, че НСИ отказва да предостави данни на какви цени продават хранителните си стоки отделните търговци. Той твърдеше, че има законово право на тази информация по повод започналия секторен анализ на комисията на пазара на хранителни стоки.

Тогава от НСИ обясниха, че Законът за статистиката им забранява да предоставят индивидуални данни за цените на търговците.

Мария Филипова твърдеше, че НСИ отказва да одобри списъка със стоките от потребителската кошница, чиито цени търговците трябва да публикуват всеки ден. Това била причината КЗП да не може да стартира платформата за сравнение на цените на отделните търговци, както и те самите да започнат всеки ден да публикуват ценовите си листа.

Атанасов отговори, че в Закона за въвеждане на еврото, включително в последните му изменения, не е предвидено задължение за НСИ да издава одобрения, заповеди или указания.