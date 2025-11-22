Целта на неделното заседание на ОИК е да отстрани Коцев от поста, заяви Ивайло Мирчев

Целта на извънредното заседание в неделя на Общинската избирателна комисия-Варна е да отстранят Благомир Коцев от кметския пост във Варна преди решението на съда по мярката за неотклонение в четвъртък, който най-вероятно ще го пусне в домашен арест.

Това заяви на пресконференция в Бургас съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев и отново призова варненци на протест утре пред залата, където ще се събере ОИК.

Според него няма никакво съмнение, че зад това действие стои дуетът Борисов-Пеевски и целта е да се отиде на кметски избори във Варна.

“Но ние ще им дадем отпор, ако наистина успеят - въпреки че се надявам гражданите да успеят да противодействат във Варна - ще се явим в предизборна кампания и ще ми дадем много тежък отговор. Ако някой си мисли, че така ще ни пречупи - много е сгрешил, обединява ни, сплотява ни. Голямото желание на Борисов и Пеевски да разделят ПП и ДБ няма да се случи, ние ще се явим още по-обединени”, каза партийният лидер.

Той изрази надежда и повече гневни хора да се противопоставят на приемането на проекта за държавен бюджет, защото според него вървим към мека диктатура.

”Защото начело на тази мека диктатура е Делян Пеевски, носорогът на стероиди, който действа като фадрома - няма заден, няма спирачка, звъни директно по телефона и дава указания по коя медия какво и по какъв начин да се излъчи”, каза Ивайло Мирчев. Той не вижда все още и бизнесът, който ще пострада най-пряко от този бюджет, да е достатъчно ядосан, защото “носорогът звъни и притиска бизнесмени, или ги притискат институциите”.

“Следващата стъпка е вдигане на ДДС и въвеждане на прогресивен данък, а това вече наистина ще счупи страната. В Румъния така се увлякоха в разходите, че са на път към фалит. Но го направиха за десет години, ние се опитваме за три-четири. Накрая ще дойде МВФ и ще каже - много сте сгрешили, трябват тежки реформи - знаем го от времето на Виденов”, предупреди Мирчев.

По-рано през деня Ивайло Мирчев участва в преучредяването на местната организация на “Да, България” в Несебър. Разширяването на мрежата от местни организации е част от стратегията на партията за подготовка за местните избори и силно участие в местната власт.