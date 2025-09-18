Столична община: ПП има разрешение за протест пред НС до 10 часа извън зоната за сигурност

Възраждане не са подали съгласувателно писмо за свой митинг

„Продължаваме промяната“ (ПП) имат подадено съгласувателно писмо за протестни действия на пл. „Независимост“, което не включва зоната за сигурност на парламента, съобщиха за БТА от Столична община.

Разрешеното време е от 8:00 до 10:00 часа тази сутрин.

От общината казаха още, че няма подавано съгласувателно писмо от партия „Възраждане“. Във фейсбук профила на формацията, както и в този на лидера ѝ Костадин Костадинов, има информация за протест този следобед пред сградата на Народното събрание.

По-рано тази сутрин от "Продължаваме промяната" с коли блокираха входовете към служебния паркинг на парламента, за да не могат да влязат автомобилите на лидерите на ГЕРБ и на "ДПС - Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски. 

