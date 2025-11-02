Стойнев: В ССУ има нагласа данък ''дивидент'' да се увеличи от 5 на 10%

OFFNews 02 ноември 2025 в 13:25 623 0
Драгомир Стойнев

Снимка БГНЕС/СТЕФАН ВАСИЛЕВ
Драгомир Стойнев, БСП

Данък "дивидент" ще се увеличи от 5% на 10%, за да се спре сивата икономика. Имаме такава нагласа в Съвета за съвместно управление (ССУ), каза пред БНР Драгомир Стойнев от БСП.

"По този начин частният сектор раздава пликчетата с пари. Когато единият данък е 10%, а данък "дивидент" остава 5%, всички приходи минават през данък "дивидент", а се правят едни пликчета, които се раздават на работниците, за да не може да се плащат осигуровки. На това нещо ще сложим край. Това е една хубава мярка. БСП е доволна от този бюджет. Смятаме, че вървим в правилната посока", посочи Стойнев.

Той подчерта, че важното на Бюджет 2026 е, че няма да има намаляване на доходите.

"Нагласата е увеличението на заплатите в бюджетната сфера да е 5%, което покрива официалната инфлация. ... Прави се доста сериозна политика по доходите от това правителство. И се търси справедливост - за младите медици, а и за всички лекари по веригата, образно казано, ще има увеличение на доходите", заяви Стойнев.

По думите му няма да се увеличава допълнително пенсионната възраст, освен планираното с решението от преди 7-8 години. Той уточни, че е имало и такова предложение.

"Има огромна диспропорция между ниските пенсии и таванът на пенсиите. На този етап таванът ще бъде замразен и евентуално ще се мисли от следващата година да бъде размразен. Получава се едно много, много сериозно изкривяване, затова тази година таванът на пенсиите отново ще остане замразен. Но по швейцарското правило от 1 юли ще бъдат увеличени пенсиите с между 7 и 8%", обясни той.

