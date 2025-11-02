Стойнев: В ССУ има нагласа данък ''дивидент'' да се увеличи от 5 на 10%

Данък "дивидент" ще се увеличи от 5% на 10%, за да се спре сивата икономика. Имаме такава нагласа в Съвета за съвместно управление (ССУ), каза пред БНР Драгомир Стойнев от БСП.

"По този начин частният сектор раздава пликчетата с пари. Когато единият данък е 10%, а данък "дивидент" остава 5%, всички приходи минават през данък "дивидент", а се правят едни пликчета, които се раздават на работниците, за да не може да се плащат осигуровки. На това нещо ще сложим край. Това е една хубава мярка. БСП е доволна от този бюджет. Смятаме, че вървим в правилната посока", посочи Стойнев.

Той подчерта, че важното на Бюджет 2026 е, че няма да има намаляване на доходите.

"Нагласата е увеличението на заплатите в бюджетната сфера да е 5%, което покрива официалната инфлация. ... Прави се доста сериозна политика по доходите от това правителство. И се търси справедливост - за младите медици, а и за всички лекари по веригата, образно казано, ще има увеличение на доходите", заяви Стойнев.

По думите му няма да се увеличава допълнително пенсионната възраст, освен планираното с решението от преди 7-8 години. Той уточни, че е имало и такова предложение.