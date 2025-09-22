Спаси София: Градският транспорт се съсипва умишлено, за да бъде даден на концесия

Подготвя се концесионирането на множество линии на градския транспорт под предлог, че няма алтернатива – алармира Борис Бонев от Спаси София.

„Всъщност алтернатива има, но тя умишлено не се прилага, защото години наред не се предприемат никакви мерки за укрепване на общинските дружества. Целта е ясна: общинският градски транспорт да бъде умишлено доведен до колапс, за да се оправдае неговото прехвърляне към частни оператори", заяви Бонев, съобщиха от пресцентъра на партията.

Повод за твърдението на Спаси София е внесен доклад в Общинския съвет за нова работна група, която да подготви процедура за концесиониране на автобусните линии.

„Това е опит да се бетонира приватизацията на градския транспорт през задния вход. Истинското решение е да се инвестира в общинските дружества, в нови автобуси и в по-добри условия на труд, а не да се подаряват още десетки милиони годишно на концесионери", коментира Андрей Зографски от Спаси София, зам.-председател на комисията по транспорт.

Скандалното съсипване на „Столичен автотранспорт“ е част от този сценарий – през август 2024 г. дружеството бе превзето от ГЕРБ и БСП без конкурс и за председател на борда на директорите беше избран Лъчезар Пеков – дотогава служител на ЦГМ в дирекция Обществен транспорт, посочват от Спаси София.

За годината, която той прекара на този пост, не бяха обявени обществени поръчки за нови автобуси и не беше решен проблемът с липсващите шофьори, даже напротив – дефицитът на водачи е все по-голям въпреки увеличените заплати. Фрапантна е разликата в този период с другото общинско дружество, опериращо трамваите и тролеите, „Столичен електротранспорт“, което обяви 6 поръчки за нови превозни средства и бележи ръст в броя на водачите си, заявяват от СС.

В началото на този септември Пеков е върнат на специално създадена за него позиция в ЦГМ – зам.-директор на дирекция Обществен транспорт, която не е съществувала допреди това, пише в прессъобщението на партията.

„Това е нагъл сценарий, който вече сме виждали в Пловдив и Перник – умишлено съсипват общинския транспорт, за да го подменят с концесия, която е по-скъпа, по-неефективна и обслужва само частни интереси. Няма да допуснем софиянци да плащат от джоба си за чужди печалби“, заяви Борис Бонев.

„Публично известни са връзките на Пеков с общинския съветник от ВМРО Карлос Контрера, както и близките му лични отношения с ключови служители на концесионера МТК Гроуп. Припомняме, че неизгодният договор за концесия на автобусните линии с МТК Гроуп ощетява бюджета на София с около 2 млн. лева годишно. По всичко изглежда, че Пеков е инсталиран, за да осигури плавния преход към новите концесии с удобни становища и контрол върху служителите на ЦГМ", заявяват още от партията.