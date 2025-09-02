Социалните партньори обсъждат каква да бъде линията на бедност за 2026 г.

На заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество в сградата на Министерски съвет социалните партньори обсъждат днес каква да бъде линията на бедност за следващата година.

Кабинетът на Росен Желязков предложи линията на бедност за 2026 година да бъде 764 лева. Това е ръст със 126 лв. спрямо сегашните 638 лева.

Определянето на официалната линия на бедност се изчислява по специална методика. Спрямо размера й зависят множество социални плащания - към хората с трайни увреждания, социалните помощи, както и помощните средства по Закона за закрила на детето.

От синдикатите настояват за промяна в методиката за определянето й. Според тях тя трябва да бъде обвързана с реалната издръжка на живот.