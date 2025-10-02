София стана съорганизатор на Timișoara Cities Summit

Кметът на София Васил Терзиев, заедно с кмета на Тимишоара Доминик Фриц, бе съорганизатор на Timișoara Cities Summit on EU Enlargement Agenda - форум, който събра кметове и градски лидери от цяла Европа, за да обсъдят бъдещето на разширяването на Европейския съюз.
Като комисар по разширяването и член на Изпълнителния съвет на мрежата Eurocities, кметът Терзиев постави в центъра на дискусиите ролята на градовете във формирането на европейските политики. По думите му, Европа не се изгражда само чрез работата на институциите, а най-вече чрез работата за градовете - там, където хората отглеждат децата си, градят бизнеса си, търсят образование и култура.
„Големите градове са бастиони на демокрацията - управление, което е трудно и скъпо, но е най-смислената инвестиция в бъдещето на нашите общества. Затова процесът на присъединяване към Европейския съюз не бива да се свежда само до технически критерии, а трябва да се разбира като поемане на отговорност към общите ни ценности - свобода, справедливост и солидарност.“, сподели още кметът. Той подчерта, че градовете са тези, които продължават да осигуряват стабилност и услуги дори в ситуации на политическа съпротива на национално ниво, и призова за по-силна роля на местните власти в европейските финансови модели и в бъдещите политики за развитие.
Сред ключовите моменти на срещата беше разговорът на кмета Терзиев с президента на Румъния Никушор Дан - също бивш кмет, който сподели опита си за връзката между местното и националното управление.
Важно за целите на форума бе подписването на споразумение с побратимения град Лвов и присъединяването на София към UNBROKEN Cities Network – международна инициатива, която подпомага украинските градове във възстановяването им и изгражда мостове на солидарност и устойчивост в цяла Европа.
Терзиев изрази увереност, че разговорите, започнати в Тимишоара, ще прераснат в дългосрочни сътрудничества, които ще направят Европа още по-близка до хората.
„София е част от този европейски път – път на заедност, сътрудничество и споделено бъдеще за всички наши граждани, независимо от случващото се на национално ниво“, заяви още кметът на София.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Таня Станева за Украйна, войната и киното като културно оръжие
БГ елфите: Историкът Сивилов е станал професор с копи-пейст от Уикипедия
БГ елфите: Историкът Сивилов е станал професор с копи-пейст от Уикипедия
БГ елфите: Историкът Сивилов е станал професор с копи-пейст от Уикипедия