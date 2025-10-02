София стана съорганизатор на Timișoara Cities Summit

Кметът на София Васил Терзиев, заедно с кмета на Тимишоара Доминик Фриц, бе съорганизатор на Timișoara Cities Summit on EU Enlargement Agenda - форум, който събра кметове и градски лидери от цяла Европа, за да обсъдят бъдещето на разширяването на Европейския съюз.

Като комисар по разширяването и член на Изпълнителния съвет на мрежата Eurocities, кметът Терзиев постави в центъра на дискусиите ролята на градовете във формирането на европейските политики. По думите му, Европа не се изгражда само чрез работата на институциите, а най-вече чрез работата за градовете - там, където хората отглеждат децата си, градят бизнеса си, търсят образование и култура.

„Големите градове са бастиони на демокрацията - управление, което е трудно и скъпо, но е най-смислената инвестиция в бъдещето на нашите общества. Затова процесът на присъединяване към Европейския съюз не бива да се свежда само до технически критерии, а трябва да се разбира като поемане на отговорност към общите ни ценности - свобода, справедливост и солидарност.“, сподели още кметът. Той подчерта, че градовете са тези, които продължават да осигуряват стабилност и услуги дори в ситуации на политическа съпротива на национално ниво, и призова за по-силна роля на местните власти в европейските финансови модели и в бъдещите политики за развитие.

Сред ключовите моменти на срещата беше разговорът на кмета Терзиев с президента на Румъния Никушор Дан - също бивш кмет, който сподели опита си за връзката между местното и националното управление.

Важно за целите на форума бе подписването на споразумение с побратимения град Лвов и присъединяването на София към UNBROKEN Cities Network – международна инициатива, която подпомага украинските градове във възстановяването им и изгражда мостове на солидарност и устойчивост в цяла Европа.

Терзиев изрази увереност, че разговорите, започнати в Тимишоара, ще прераснат в дългосрочни сътрудничества, които ще направят Европа още по-близка до хората.

„София е част от този европейски път – път на заедност, сътрудничество и споделено бъдеще за всички наши граждани, независимо от случващото се на национално ниво“, заяви още кметът на София.