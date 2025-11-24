Сменят директора на агенцията за инвестиции

Със заповед на министъра на иновациите и растежа досегашният изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) Мила Ненова е освободена от поста, съобщават от министерството.

Ангел Иванов ще изпълнява длъжността изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ). Към момента той заемаше длъжността заместник изпълнителен директор.

Иванов има дългогодишен управленски опит в държавната администрация, включително в сферата на инвестициите, дигитализацията, европейската интеграция и като ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси (СТИВ)–Москва. Бил е и съветник по икономически, социални и европейски въпроси в Министерския съвет. В частния сектор професионалната му дейност обхваща външната търговия, организацията и управлението на бизнес структури, както и продажбата на активи.

Завършил е магистърска степен по „Международни икономически отношения“ в Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО) и немската гимназия в Ловеч.

Владее английски, немски и руски език.