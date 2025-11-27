След протеста: Поради липса на кворум парламентът не успя да започне работа в 9:00 (обновена)

Парламентът не успя да започне работа в 9:00 часа поради липса на кворум.

В залата присъстваха само 113 народни представители при необходими 121 за осигуряване на кворум.

Наложи се председателката на парламента Рая Назарян да обяви половин час почивка.

От ГЕРБ се регистрираха 55 депутати, 23-ма от "ДПС-Ново начало", 15 от БСП, 14 от ИТН, двама от АПС и четирима нечленуващи в парламентарни групи.

Депутатите от "Продължаваме промяната-Демократична България", "Възраждане", МЕЧ и "Величие" не се регистрираха.

След втори опит да се осигури мнозинство в пленарна зала се регистрираха 126 народни представители, но след това отново излязоха в почивка по искане на ГЕРБ.