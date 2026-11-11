След 10 години забавяне отново подготвят интелигентна система за АМ ''Тракия''

След 10 години забавяне отново се подготвя задание за проектиране и изграждане на интелигентна транспортна система на автомагистрала "Тракия". Необходимите средства са заложени като приоритет в проектобюджета за 2027 г., който е бил внесен още преди тежката верижна катастрофа на магистралата. Това стана ясно от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на блицконтрола в ресорната парламентарна комисия.

По думите на министър,а в момента се подготвя задание, въз основа на което да бъде възложено проектирането и изграждането на системата. Шишков подчерта, че проектът е заложен в бюджета за следващата година още преди трагичния инцидент, като определи реализацията му като "изключителен приоритет".

Работата по интелигентната транспортна система е започнала още в края на 2016 г. по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (2014–2020 г.). По проекта са подписани договори през 2018 и 2020 г. на обща стойност над 7 млн. лева, каза още Шишков.

Системата обаче не е била завършена и предадена в срок. Според Шишков така средствата по проекта на практика са загубени, а през април 2022 г. договорът е прекратен по взаимно съгласие.

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