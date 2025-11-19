Ексклузивно САЩ искат Украйна да приеме мирния им план, отстъпвайки територия и част от оръжията си, твърдят източници

Слави Трифонов гневен заради оправдателната присъда на Лена Бориславова

Лена Бориславова: Слави написал пост от дивана. По-важното е утре всички да сме на протеста в 18 на Ларгото

OFFNews 19 ноември 2025 в 18:56 2408 4
Слави Трифонов

Снимка БГНЕС
Слави Трифонов

"Тези хора, които съдът ги оправда, са лъжци," написа лидерът на „Има такъв народ“ (ИТН) Слави Трифонов във Фейсбук за оправданата от съда Лена Бориславова от ПП-ДБ.

„Мислят се за повече от другите - за повече от вас, за повече от мен, за по-умни, за по-специални. Но всъщност са лъжци. Непрекъснато говорят за реформа в съдебната система, но всъщност искат съдебната система да е тяхна. Искат да имат тяхна полиция - в случая цитирам Асен Василев“, добавя Трифонов.

„Въпреки неопровержимите доказателства, десетки свидетелски показания, виновният е изкаран невинен. И това ли решение е било залогът за скоропостижната оставка на Кирил Петков, „рицарят“, чиято най-голяма мечта БЕШЕ Бориславова премиер“, пише още лидерът на ИТН.

Лена Бориславова бе обвинена, че в периода от 13 до 14 май 2021 г. в София, при условията на продължавано престъпление, с две деяния съзнателно се е ползвала от неистински частни документи, на които бил придаден вид, че подписите на документите са положени от членове на сдружение, а действително не били положени от тях. Тя ги е представила пред Агенция по вписванията в София.

Софийският районен съд вчера оправда Бориславова по обвиненията. Делото се гледа само по административния ред, т.е. не се търси наказателна отговорност, а само административна.

Днес прокурор при Софийската районна прокуратура е внесъл протест срещу оправдателна присъда, постановена от състав на Софийския районен съд спрямо Лена Бориславова.

Лена Бориславова написа във Facebook: "Слави написал пост от дивана. Срещу мен. Изключил коментарите.
Той и песен написа преди време.
Осъдих го за нея на първа инстанция.
И на втора ще го.
Просто отнема време. Но по-важното е утре всички да сме на протеста в 18:00 на Ларгото."

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    10300

    4

    Dedoto58

    19.11 2025 в 20:28

    -0
    +5
    Дълга мастийо.... Знаеш, че ти и твоята помиярска партия отивате в небитието.... Господ гледа....

    10300

    3

    Dedoto58

    19.11 2025 в 20:25

    -0
    +3
    Поредните плачевни излияния на дългата мастия...

    3146

    2

    1215

    19.11 2025 в 19:19

    -0
    +13
    Този е брутален простак. Имал съм неведнъж преки наблюдения 1999- 2005 г.

    2289

    1

    bat.galin

    19.11 2025 в 19:13

    -0
    +9
    да, по умни са.
    особено пък от теб, твоят сол-ташак , и цялата ти телевизия вкупом.
    а колкото до лъжци - вие там сте топ, спор няма !

     
    X

    Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев