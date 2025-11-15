''Синя София'' се обяви против увеличаване на таксите за паркиране като самоцел

Увеличените такси за паркиране в София ще отидат в ЦГМ (Центъра за градска мобилност) и общинските транспортни дружества, които те управляват. Казано по-просто, ще има повече пари за източване.

Така Петър Москов от "Синя България", които има свои представители в Столичния общински съвет, коментира решението за увеличаване на платените зони за паркиране в столицата и тяхното поскъпване.

Москов посочва, че решението е в концесиониране на линии на градския транспорт, за да е той по-удобен и предпочитан; в изграждането на подземни и многоетажни паркинкги, а не в самоцелно вдигане на таксите, защото така само ще бъдат източени.

Публикуваме неговата позиция:

Да внеса яснота за цялостните решения, които Синя България в СОС предлага за проблемите с придвижването, транспорта и зоните за паркиране в София:

1. ЗА КОНЦЕСИОНИРАНЕ НА ЛИНИИТЕ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ. Това значи, модерни автобуси закупени с частни пари, а не с парите от данъците ни, ефективно сервизиране и организация на процеса и по-евтина и по-качествена услуга за всички нас. Това решава проблемът с удобно и качествено придвижване в града без кола.

Това наше предложение беше ОТХВЪРЛЕНО от тези, които Ви вдигнаха цената на паркирането.

2. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДЗЕМНИ И МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ В ЦЕНТРАЛНИТЕ КВАРТАЛИ С ЧАСТЕН КАПИТАЛ. Това значи, възможност за бързо облекчаване на недостига на паркоместа. По това наше предложение е създадена работна група, която го обедини с много други теми и го вкара в административна мъгла, без времева рамка.

Така през следващата година нищо от това няма да започне, вместо това Ви казаха, че ще Ви увеличат таксата за паркиране двойно, за да имат пари с които, някога, евентуално да строят паркинги.

3. ПРОТИВ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ТАКСИТЕ ЗА ПАРКИРАНЕ, КАТО САМОЦЕЛ. Това не решава нито един от проблемите. Единственият резултат ще бъде потъване на още от парите ни в неефективната социалистическа организация на градския транспорт и финансиране на раздутата администрация.

Вярвам, че след това разяснение последователната позиция на Синя България е ясна.

Ако се чудите защо останалите в СОС не приемат това, а просто Ви правят живота по-скъп и по-кофти, то отговорите са следните:

1. ГЕРБ гласуват за увеличаването на таксите, защото повечето пари взети от джобовете ни ще отидат в ЦГМ и общинските транспортни дружества, които те управляват. Казано по-просто, ще има повече пари за източване.

Това, че животът Ви се влошава, е защото сте им гласували правото да Ви го причиняват.

2. На въпросът защо г-н Терзиев/ПП/ДБ/СС вдигат таксите Ви за паркиране, отговаря г-н Бонев: “ДА СЕ ХОДИ ПЕША Е ДОБРЕ ЗА ЗДРАВЕТО”, казва той!

Това, че подобна мисъл може да хрумне само на хора, които нямат никакви житейски ангажименти към семейство, деца и работа, а единствената им грижа е как изглеждат, е нещо, което е трябвало да прецените преди да им гласувате правото да управляват града ни.

Хубав ден!