Синдикати и работодатели започват преговори за новия бюджет

OFFNews 27 ноември 2025 в 13:15 1904 0

Снимка Фейсбук/Бойко Борисов

Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен, написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във фейсбук страницата си. Още утре в Министерството на финансите започват срещи, на които ще бъдат изгладени всички детайли. Държавата застава зад всеки български гражданин, пише лидерът на ГЕРБ.

От снимки, публикувани в страницата на Борисов, се вижда, че на среща в централата на партията са присъствали министърът на финансите Теменужка Петкова, вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, председателят на комисията по бюджет и финанси Делян Добрев, бившият финансов министър Владислав Горанов, работодателите от КРИБ и БСК, представени от Кирил Домусчиев и Добри Митрев, както и двата национални синдиката КТ “Подкрепа“ и КНСБ, представени от Димитър Манолов и Любослав Костов.

Работните групи и НСТС също ще бъдат възстановени. В обсъжданията по Бюджет 2026 ще участват представители на четирите партии, които подкрепят правителството, пише още лидерът на ГЕРБ.

По-рано днес той обяви, че управляващите оттеглят бюджет 2026 г. По думите му причина за решението са протестите.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Мирният план за Украйна. Фронтова линия с Камен Невенкин 26.11.25