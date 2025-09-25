Сигурността в Черноморския регион обсъдиха Георг Георгиев и Марко Рубио

Сигурността в Черноморския регион, енергийната устойчивост на Европа и укрепването на трансатлантическите връзки обсъдиха министърът на външните работи Георг Георгиев и държавния секретар на САЩ Марко Рубио, съобщиха от МВнр.

Двамата се срещнаха в рамките на трансатлантическа вечеря, организирана от Държавния департамент на САЩ с участието на външни министри от страни членки на НАТО и партньорски държави.

Георгиев и Рубио обсъдиха ключови въпроси, свързани със хода на разговора двамата потвърдиха ангажимента на двете страни за продължаване на стратегическия диалог и задълбочаване на сътрудничеството в полза на сигурността, просперитета и демократичните ценности на двете страни.

Акцент бе поставен и върху общите усилия за подкрепа на Украйна и необходимостта от поддържане на единството в рамките на НАТО и Европейския съюз в контекста на продължаващата агресия на Руската федерация.