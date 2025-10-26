Сачева: Участието на ДПС в управлението не е било скрито - то се вижда от таблото в залата

Ротационният период за председател на НС ще е достойно дълъг. Не искаме да обиждаме никого, каза депутатът от ГЕРБ

OFFNews 26 октомври 2025 в 09:48 215 0
Деница Сачева - ГЕРБ

Снимка БГНЕС/Архив
Деница Сачева

"Съветът за съвместно управление между ГЕРБ, БСП и ИТН ще реши дали ротационният период за председател на Народното събрание да бъде 10 или 12 месеца - така, че това да е най-достойно."

Това заяви пред БНТ депутатът и зам.-председател на парламентарната група на ГЕРБ Деница Сачева. 

"Не искаме да обиждаме някого, а да защитим интересите на нашата партия за това, че нищо не правим. Носим най-много отговорност и реално вършим най-много работа в тази конфигурация", каза тя. 

Сачева коментира срещата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в Народното събрание, след която обявиха пълен мандат и продължаваща подкрепа от ДПС, без да получава министри:

"Участието на ДПС в управлението не е било скрито, то се вижда от таблото в залата. (...) Те седнаха на една маса и се разбраха че е важно да имаме първия бюджет на България в евро и без да си поставят взаимни условия се разбраха да получим тази парламентарна подкрепа."

Деница Сачева каза още, че от самото начало е било договорено, че това е "правителство на споделената отговорност", а сега "непрекъснато се говори, че ГЕРБ зависи от някого, а всъщност те носят цялата отговорност".

"Нищо няма да се случи, ако в залата не са ГЕРБ. Мисля, че от фактологията е ясно от кого зависи правителството", добави бившият социален министър.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Редакционният и етичен директор на BBC: Какво да правят медиите, когато политиците лъжат