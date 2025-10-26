Сачева: Участието на ДПС в управлението не е било скрито - то се вижда от таблото в залата

"Съветът за съвместно управление между ГЕРБ, БСП и ИТН ще реши дали ротационният период за председател на Народното събрание да бъде 10 или 12 месеца - така, че това да е най-достойно."

Това заяви пред БНТ депутатът и зам.-председател на парламентарната група на ГЕРБ Деница Сачева.

"Не искаме да обиждаме някого, а да защитим интересите на нашата партия за това, че нищо не правим. Носим най-много отговорност и реално вършим най-много работа в тази конфигурация", каза тя.

Сачева коментира срещата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в Народното събрание, след която обявиха пълен мандат и продължаваща подкрепа от ДПС, без да получава министри:

"Участието на ДПС в управлението не е било скрито, то се вижда от таблото в залата. (...) Те седнаха на една маса и се разбраха че е важно да имаме първия бюджет на България в евро и без да си поставят взаимни условия се разбраха да получим тази парламентарна подкрепа."

Деница Сачева каза още, че от самото начало е било договорено, че това е "правителство на споделената отговорност", а сега "непрекъснато се говори, че ГЕРБ зависи от някого, а всъщност те носят цялата отговорност".

"Нищо няма да се случи, ако в залата не са ГЕРБ. Мисля, че от фактологията е ясно от кого зависи правителството", добави бившият социален министър.