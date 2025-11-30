С този бюджет всяко семейство ще купи чисто нов айфон на Борисов и Пеевски, според Сабрутев

Всяко българско семейство ще купи един чисто нов айфон на Борисов и Пеевски, благодарение на този държавен бюджет". Той е фундаментално сбъркан, заяви депутатът от ПП-ДБ Венко Сабрутев по БНТ.

Според него изтеглянето на Бюджет 2026 не е бойкот на влизането на страната ни в еврозоната. В рамките на декември може да бъде приет изцяло нов бюджет, допълни Сабрутев. И попита - има ли политическа воля да не се краде?

"Ние говорим на Борисов за дефицит, за обедняване на хората, говорим за свръхвдигане на данъци и осигуровки. А той - ще ми пипнете ли ушичките? Това е Борисов. Ние нямаме доверие на Борисов. Още по време на създаването на бюджета показахме, че може да има нормален бюджет, ако не се краде. Абсурдно е да се заделя близо 50% от БВП за разходи. Това означава, че в държавата ще се вдигат данъците и осигуровките", обясни Сабрутев.

Той коментира и големия протест в София преди дни, като каза, че 20 000 души са дали червен картон на това правителство.

"Те дойдоха не просто заради бюджета, а заради корупцията. Не може да си купуваш апартамент, който струва 200 000 за 2 милиона. Не може панелката в Люлин да бъде на цената на къща в Малибу на първа линия с подкачащи делфини. Ето това представлява този бюджет - 1000 страници, в които всеки един ред е кражба", коментира още Сабрутев.