Румен Радев ще посрещне унгарския си колега със собствената си кола

Румен Радев ще посрещне утре в Пловдив унгарския президент Тамош Шуйок с личния си автомобил, обяви секретарят по отбраната ва българския държавен глава Димитър Стоянов пред БНТ.

Коментарът му идва часове след като в "Държавен вестник" бе публикувана промяната в закона за НСО, която забранява на президентската администрация да ползват коли на службата.

По думите на Стоянов президентът няма да шофира сам автомобила си, само ще бъде в него. А служителите на "Дондуков" 2, съпричастни към посещението, са се организирали как да пътуват до Пловдив и Смолян и после обратно до София.

"Как ще посрещнем на "Александър Невски" президента на Унгария в понеделник? Те ще се качат на автомобилите и ще тръгнат. Ние какво ще направим? Ще тичаме след тези автомобили? Това е световен стандарт, всички държави имат такива автомобили и те са за тази цел", заяви Стоянов. "Не ревем за автомобили. Но тук е мястото да кажа, че е време да слязат тия, които са в момента в автомобилите. Парадоксът е, че в деня, когато на президентската администрация бяха отнети 7 служебни коли, Народното събрание си купи 77 чисто нови коли за над 4 милиона. Глупостта взема връх в Народното събрание. Сигурно следващата стъпка на ДПС-НН е да спрат парното в президентството и да забранят на президента да говори със закона", посочи Стоянов.

По думите му "от държава с голямо Д вървим към държава с голямо М - към мафиотска държава". И посочи какви са сигналите за това - няма разделение на властите (един човек е обсебил и изпълнителната власт, и парламента, и отчасти съдебната власт).

"Вторият индикатор е, че корупцията се превръща в държавна политика. Третият индикатор е, когато личният интерес става водещ пред обществения. Припомням статията на "Уолстрийт Джърнъл", в която се разказа как Борисов предлага стратегически обекти от нашата инфраструктура за сметка на изваждането на неговия аркадаш Пеевски от списъка "Магнитски". Това са признаците, които водят България към държава с голямо М", заяви Стоянов.

Според него Делян Пеевски си фантазира, че президентът готви партия допълни, че Пеевски командва, а Бойко Борисов е придатък.

"Вчера Пеевски излезе, каза, че няма да има избори и смяна на министри и Борисов само повтори думите му. Да напомня и думите на Борисов за дружбата му от 20 г. с Пеевски. А само преди 5 г. той смени трима министри - Влади Горанов, Младен Маринов и Димитър Караниколов заради връзки с ДПС. Тогава това театър ли е било? В интервю през 2013 г. Борисов каза, че Пеевски като председател на ДАНС щял да го арестува и после да бъде убит в затвора. Какво доверие си имат тези хора? Веднъж ще се убиват, веднъж единият сменя министри заради другия, изведнъж вървят като скачени съдове", заключи Димитър Стоянов.

Той бе категоричен, че няма да има никакво преформатиране. От 2023 г. държавата се управлява от Пеевски. Само се е сменил моделът - от Борисов-Пеевски се превърнал в Пеевски-Борисов.