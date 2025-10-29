Ротация на председателското място в НС на 10 месеца влиза в коалиционното споразумение

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ротацията на председателското място в парламента ще бъде вписана в коалиционното споразумение.

Тя би трябвало да се случва на 10 месеца, което значи, че следващи председател на Народното събрание би трябвало да имат от "Има такъв народ".

Тази сутрин Рая Назарян зае мястото на Наталия Киселова, тъй като е зам.-председател на парламента, избран от най-голямата парламентарна група - ГЕРБ. Зам.-председател на парламента от ИТН е доц. Николета Кузманова и ако правителството остане стабилно дотогава, би трябвало тя да е следваща.

Борисов беше категоричен, че няма напрежение между ГЕРБ и БСП заради това решение.

Той отказа да коментира изказването на президента Румен Радев, който вчера в Саудитска Арабия обяви премиерът Росен Желязков за "кукла на конци".

"Ако нещо е казал за Боташ и откъде днес ще вземем 1,5 милиона лева, ще го коментирам", каза лаконично Борисов.

Народното събрание в момента почива за кратко, за да се състои председателският съвет, на който да бъде допълнено споразумението между ГЕРБ, "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ".