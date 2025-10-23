Росен Желязков потвърди, че рафинерията на Лукойл попада под санкции

OFFNews 23 октомври 2025 в 12:07 3599 5
Росен Желязков

Снимка БГНЕС
Росен Желязков

Премиерът Росен Желязков потвърди, че рафинерията Лукойл-Бургас попада под американските санкции, наложени над "Роснефт" и руската компания "Лукойл".

"Рафинерията "Лукойл"-Бургас е част от системата на "Лукойл"-Русия, защото се притежава косвено повече от 50% от руския "Лукойл", така че рафинерията попада в този санкционен режим. Имаме един месец, в който трябва да направим националното решение за това как да подходим като държава спрямо рафинерията, заедно със самата рафинерия и нейния мениджмънт", каза Желязков пред журналисти в Брюксел.

По думите му това не възпрепятства производството и доставката на петролни продукти, тъй като отдавна рафинерията не работи с руски петрол. Има достатъчно произведени горива и рафинерията трябва да продължи да работи, посочи министър-председателят. До 21 ноември трябва да се вземе генерално държавно решение за рафинерията в Бургас.

МВР и ДАНС са взели мерки срещу саботажи в рафинерията и в Росенец, стана ясно още от изказването на Желязков.

"Демократична България" поиска на днешното заседание на енергийната комисия в парламента да бъдат изслушани министрите на енергетиката, икономиката и финансите заради решението на САЩ да наложат санкции на руските петролни гиганти "Роснефт" и "Лукойл".

Вижте разследването как и преди Лукойл заобикаляше санкциите за руски петрол:

    Коментари
    500

    5

    Незначителен червей

    23.10 2025 в 13:33

    -0
    +0
    Велика снимка на Бай Росен. По снимка ,не бих го назначил даже и за събирач на вторични суровини в Стралджа. Откъде ги намират тия продажни клетници да управляват България? Гнус!!!!!

    500

    4

    Незначителен червей

    23.10 2025 в 13:31

    -0
    +4
    Prikobzon абсолютно съм съгласен за конфискация и продажба. Русия казва Донеск е наш, България казва Нефто-фабриката е наша и готово. Каквото повикало ,токова отвърнало. Но, на влас е гнусното Тодор Живково поколение. И ся ко паим с комунистическата измет????

    4246

    3

    БотоксПутю

    23.10 2025 в 13:22

    -0
    +4
    A с банковите операции на рафинерията какво ще правят, защото и те следва да бъдат блокирани? Вероятно кеш в торби по въведения и изпитан в годините начин от знаем кой?

    2005

    2

    prikobzon

    23.10 2025 в 13:04

    -0
    +7
    Дано това да накара нашите рашистки подлоги да се вземат в ръце и да намерят купувач от запад!
    Италия и Германия отнеха в полза на държавите си местните активи на лукял. Ние се услушваме още.

    2485

    1

    Stoyancho

    23.10 2025 в 12:42

    -0
    +0
    Хм....
     
    X

