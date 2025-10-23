Росен Желязков потвърди, че рафинерията на Лукойл попада под санкции

Премиерът Росен Желязков потвърди, че рафинерията Лукойл-Бургас попада под американските санкции, наложени над "Роснефт" и руската компания "Лукойл".

"Рафинерията "Лукойл"-Бургас е част от системата на "Лукойл"-Русия, защото се притежава косвено повече от 50% от руския "Лукойл", така че рафинерията попада в този санкционен режим. Имаме един месец, в който трябва да направим националното решение за това как да подходим като държава спрямо рафинерията, заедно със самата рафинерия и нейния мениджмънт", каза Желязков пред журналисти в Брюксел.

По думите му това не възпрепятства производството и доставката на петролни продукти, тъй като отдавна рафинерията не работи с руски петрол. Има достатъчно произведени горива и рафинерията трябва да продължи да работи, посочи министър-председателят. До 21 ноември трябва да се вземе генерално държавно решение за рафинерията в Бургас.

МВР и ДАНС са взели мерки срещу саботажи в рафинерията и в Росенец, стана ясно още от изказването на Желязков.

"Демократична България" поиска на днешното заседание на енергийната комисия в парламента да бъдат изслушани министрите на енергетиката, икономиката и финансите заради решението на САЩ да наложат санкции на руските петролни гиганти "Роснефт" и "Лукойл".

