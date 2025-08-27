Радев в ''Райнметал'': Ставаме част от европейската отбранителна екосистема (снимки)

Заводът за снаряди ще произвежда 100-150 000 бройки годишно, а заводът за барут ще покрива нуждите на Европа, обясни директорът на "Райнметал" Армин Папергер

OFFNews 27 август 2025 в 19:30 847 6
Армин Папергер, Румен Радев

Снимка Прессекретариат на президента
Армин Папергер, Румен Радев
С инвестицията на германския отбранителен концерн "Райнметал" България става част от европейската отбранителна екосистема.

Това заяви президентът Румен Радев на съвместен брифинг с изпълнителния директор на компанията Армин Папергер при откриването на новия високотехнологичен завод за боеприпаси на компанията в Унтерлюс, провинция Долна Саксония.

На Мюнхенската конференция за сигурността за първи път обсъдихме възможността съвместно да изградим общи проекти в България. "Райнметал" ще инвестира заедно с българското правителство в два завода – един за муниции и един за барут, разказа Папергер.

Той благодари на президента за подкрепата, след като отбеляза срещите си в София с държавния глава и с изпълнителната власт за обсъждане на проектите.

По думите на президента Радев новият завод на компанията е истински образец на водещи технологии и стандарти в отбранителната промишленост.

Тук не става дума само за съвместно производство, а за по-нататъшно развитие на дългосрочното стратегическо партньорство с Германия, за създаване на нови работни места, за внедряване на нови технологии, за подкрепа на модернизацията на българската армия, както и за разширяване на пазара на българската оръжейна индустрия, заяви президентът в коментар за плановете на компанията в България.

"По-важно е, че с тази инвестиция България става част от европейската отбранителна екосистема", подчерта държавният глава.

Той изрази увереност, че тези нови производства в България са само началото на ползотворно сътрудничество, Като възможни сфери на по-нататъшни партньорства той посочи автономните системи и особено създаване на съвместно предприятие в България за производство на автотранспортна техника предвид остарелия автопарк на българската армия.

Планираният завод за снаряди в България ще бъде с капацитет 100-150 000 бройки годишно или половината от капацитета на съоръжението в Унтерлюс. Вторият проект – за завод за барут ще има голяма значимост предвид големите нужди от барут в Европа, каза Папергер.

Директорът на "Райнметал" изрази надежда до 2035 г. производствените мощности за барут да могат да бъдат задействани изцяло. По думите му през следващите три-четири седмици компанията ще бъде готова с документацията за проектите, а решението ще бъде в ръцете на българското правителство.

    2000

    6

    Старец

    27.08 2025 в 21:19

    -0
    +4
    Горкия, как си е стиснал гърлото да го изрече това. Кто знае Митрофанова на какво ще го направи. :)

    1700

    5

    CritiK

    27.08 2025 в 21:17

    -0
    +0
    Ще повърна

    19658

    4

    voododoll

    27.08 2025 в 20:55

    -0
    +0
    Германците не са прости. От една страна са на принципа “дръж врага под око”, от друга карат руски агент да говори публично за развитие и заздравяване на Европейската отбранителна машина. Така го дискредитират пред шефовете му от Кремъл.

    2193

    3

    jorj

    27.08 2025 в 20:45

    -0
    +0
    Германците много добре знаят за путинския ибрик, хибридчик и докладчик ¡!!¡ .

    4246

    2

    БотоксПутю

    27.08 2025 в 20:18

    -0
    +0
    Да разбираме ли, че според Радев ще произвеждаме екологичен барут?

    4000

    1

    Gadina

    27.08 2025 в 20:03

    -0
    +3
    Само на мен ли "Радев в Райнметал" ми звучи като "слон в стъкларски магазин"?
    Или ако щете, като "руски агент в НАТО-вски военен концерн".
     