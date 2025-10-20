Радев: Унгария имаше рационална позиция за Украйна, затова Тръмп и Путин отиват там

Президентът Румен Радев заяви, че благодарение на "рационалната и последователна" позиция на Унгария по отношение на войната в Украйна, срещата на президентите на САЩ и Русия ще се състои именно в Будапеща.

„Унгарската страна не се отклони от своята рационална и последователна позиция за мир чрез дипломация, а не чрез ескалация във въоръжаването и продължаването на войната, за което аз отдавна говоря, че ще доведе единствено до още повече жертви, още по-големи разрушения и още по-големи загуби на територия от страна на Украйна", каза след среща на четири очи с унгарския си колега Тамаш Шуйок президентът.

Според Радев имено затова сега е съвсем естествено Будапеща да бъде домакин на очакваната от всички среща между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Като акцент в разговора си с унгарския президент Румен Радев посочи конфликтите в Близкия изток и продължаващата война в Украйна.

Договорката за втора среща, на която да се обсъди войната в Украйна, бе постигната между Тръмп и Путин миналата седмица. Първите преговори се проведоха на 15 август в Аляска и не доведоха до пробив.

Очаква се срещата в Будапеща да се състои в рамките на 2 седмици или малко повече, но все още има много детайли за уреждане преди да се определи конкретна дата, посочва агенция Ройтерс.

За официалното посрещна на Тамаш Шуйок президентът Радев отново пристигна на площад "Александър Невски" с личния автомобил на съпругата си Десислава Радев, марка "Шкода".