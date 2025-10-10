Радев: Предложението на Тръмп в Газа е първата стъпка към мира в Близкия изток

Ексклузивно Главният архитект на София: На малкото места за детски градини МРРБ разреши да се строят нови блокове

Във форума в Талин участват президентите на Австрия, България, Германия, Гърция, Естония, Италия, Латвия, Полша, Португалия, Словакия и Словения

Президентът Румен Радев заяви, че предложението на американският президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа е първата стъпка към мира в Близкия изток.

Радев направи изказването си на 20-ата неформална среща на държавните ръководители от групата "Арайолуш“ в естонската столица Талин. Във форума участват президентите на Австрия, България, Германия, Гърция, Естония, Италия, Латвия, Полша, Португалия, Словакия и Словения. 

Българският президент заяви, че в момента най-важната задача пред ЕС е намирането на мирно решение на войната на нашия континент. По думите му Европа трябва да има водеща роля в този процес, защото нашето бъдеще се превръща в заложник на войната. 

"Споразумението по първата фаза от мирния план на президента Тръмп за прекратяване на войната в Газа е първата, но изключително важна стъпка към мира. Европа има възможност да даде съществен принос за бързото и пълноценно изпълнение на този план. Оставаме твърдо убедени за прилагане на принципа на двете държави като единствено устойчив път за трайно решение на конфликта и за възстановяване на справедлив и устойчив мир в региона на Близкия изток", каза Румен Радев. 

Според него изострената конкуренция между глобалните сили за технологично лидерство изисква Европа да постави сериозен акцент върху иновациите, технологиите, научните изследвания и изкуствения интелект, които също са във фокуса на днешната среща.

"Изоставането в тази област влияе пряко не само върху конкурентоспособността на ЕС, а и върху качеството на живот и сигурността на континента", предупреди Радев. 

Президентът заяви, че днес Европа се намира на кръстопът - пред решението да продължава да следва или да започне да води.

"Затова трябва да положим усилия да не се превръщаме от континент на изобретатели в континент на регулатори. България също има потенциал да върви напред в развитието на изкуствения интелект, иновациите и технологиите и нашата амбиция е страната ни да бъде регионален иновационен хъб и свързващо технологично ядро на Европа с нашия регион. Не трябва да се превръщаме от континент на изобретатели в континент на регулатори", каза още президентът Румен Радев.

Името на групата "Арайолуш" идва от португалски град, където по инициатива на Португалия първо се е провела срещата през 2003 г. Форумът ще заседава отново догодина в Унгария.

