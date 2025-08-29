Радев подписа указ за Мирослав Рашков като главен секретар на МВР

Държавният глава Румен Радев подписа днес указ за назначаването на главен комисар Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, съобщиха от "Дондуков"2.

Президентът възлага изпълнението на указа на министъра на вътрешните работи.

Главен комисар Рашков напълно отговаря на изискванията от Закона за МВР за заемане на длъжността главен секретар на министерството. По време на службата си в МВР той придобива значителен професионален опит по противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, защита на националната сигурност и защита правата и свободите на гражданите", посочи вътрешният министър Даниел Митов на заседание на правителството преди ден. Последните 8 месеца, откакто работим заедно и той изпълнява длъжността, с господин Рашков се работи в пълен синхрон и той осигурява добра координация между службите и заслужава одобрение, както на МС, така и подписване на указ от страна на президента, за да бъде назначен на поста", допълни Митов на заседанието на кабинета.

Рашков осем месец изпълнява временно длъжността заради напрежението между президента и управляващите. Правителството предложи назначаването на Рашков, а Радев се съгласи, след като кабинетът одобри нов мандат за шефа на НСО Емил Тонев.