Радев: Подкрепям декларацията за европейската сигурност, но имам резерви към преамбюла

България подкрепя и дори приветства инициативата на Франция за ключовите принципи на европейската сигурност, но изрази писмени резерви към преамбюла на декларацията. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Дъблин.

Първоначално ДПА съобщи, че България е единствената държава членка на ЕС, която не е подписала декларацията, в която са заложени основните принципи на своята сигурност. Впоследствие от правителството обясниха, че премиерът имал резерви само към преамбюла с искане за адаптиране на политическите послания към настоящия етап на преговори, така че те да не възпрепятстват постигането на общо решение в интерес на мира. Елисейският дворец също посочи България сред държавите, подкрепили декларацията.

„Ние подкрепихме тази декларация с резерви само в преамбюла. Иначе цялата декларация я подкрепяме“, потвърди Радев.

Преамбюлът е единственото място в текста, където е спомената Русия.

„В по-ранните варианти имаше формулировка за значението на преговорите в Абу Даби и че трябва да ги подкрепим. След това това изчезна, това отпадна. Ние настояваме да има такъв текст, ние настояваме това да се отчита. И да не стесняваме полето за диалог в никакъв случай, а също и опциите за намиране на решение“, заяви премиерът.

По отношение на евентуалния нов заем за Украйна Радев заяви, че страната ни не може да предостави финансови средства в настоящата бюджетна ситуация, но няма да възпрепятства решенията на останалите държави членки. Той припомни, че България е страната членка на ЕС с най-голяма историческа общност в Украйна.

„И ние сме силно разтревожени от факта, че всеки ден продължават да загиват и българи в тази война“, заяви Радев. „Гробовете в нашите села растат непрекъснато“.

Премиерът допълни, че България е готова да разговаря за механизми, които да гарантират, че евентуално предоставените средства ще бъдат насочвани към хуманитарни дейности, електроснабдяване и медицинска помощ, а не за закупуване на оръжие. Радев настоя и за гаранции, че средствата ще достигат целево до българската общност в Украйна, която е концентрирана в няколко региона.

Според него износът на оръжия за Украйна от предприятията "прогресивно намалява", а повече оръжия и припаси от складовете на военните няма да се дават.

По думите на Радев САЩ имат важна роля за придвижването на мирните преговори и разполагат с достатъчно лостове, за да накарат двете страни да седнат на масата за разговори.

„И аз мисля, че именно САЩ ще се яви тази сила, която ще застави и двете страни да седнат на масата за преговори. Мисля, че САЩ имат достатъчно лостове да го направят и това е, което виждаме, че започна движение в тази посока. И ние приветстваме именно този ход на развитие на преговорите“, заяви Радев.

Той отново потвърди, че български войници няма да бъдат изпращани в Украйна.

Какво гласи преамбюлът

Ето какво пише в преамбюла на декларацията, цитиран от „Дойче Веле“:

„Ангажирани с мира и спазването на международното право и изправени пред непредизвикана пълномащабна руска агресия срещу Украйна, както и пред нарастващи заплахи за стабилността в Европа, държавите, подписали настоящия документ - събрали се за 9-ата среща на върха на Европейската политическа общност в Дъблин на 12 ноември 2026 - определят укрепването на европейската сигурност и защитата на своите интереси в сферата на сигурността като своя обща цел.

Държавите, подписали документа, потвърждават своята твърда подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници.

Те подчертават необходимостта от предоставяне на солидни и надеждни гаранции за сигурността на Украйна и потвърждават - пред заинтересованите страни - намерението си да сторят това с цел да се предотврати повторно възникване на агресия в Европа в бъдеще.

Те подчертават, че хибридните кампании на Русия и опитите ѝ да подкопае подкрепата за Украйна единствено ще засилят ангажимента им към Украйна, както и тяхната решимост.

Държавите, подписали документа, припомнят, че пътят към мира в Украйна трябва да бъде определен съвместно с Украйна, а всеки въпрос, засягащ европейската сигурност, трябва да се решава съвместно с европейците.

Те смятат, че следните ключови принципи на европейската сигурност могат да допринесат за намирането на път към справедлив и траен мир за Украйна, което е от първостепенно значение за стабилността в Европа.

Те подчертават, че сигурността на Украйна е неразделна част от евроатлантическата сигурност и че бъдещото развитие на европейската стратегическа стабилност ще зависи от начина, по който приключи войната в Украйна.“

Следете новините ни в :