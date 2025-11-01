Радев на въпрос ще прави ли партия: Хората настояват навсякъде

Хората настояват навсякъде, каза президентът Румен Радев в отговор на въпрос дали ще направи собствена партия и близо ли е този момент.

Президентът участва във военен ритуал – панихида, с който ще бъде почетена паметта на загиналите български воини по повод Архангелова задушница, предаде БТА.

Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия, каза държавният глава и допълни - Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията.

"Движение Трети март", "Движението за президентска република" и всякакви други производни нямат нищо общо с мен и с президентската институция, посочи още президентът.

За бюджета

Управляващите посрещнаха с фанфари конвергентния доклад, но с мълчание и свити платна срока за внасяне на бюджета, коментира президентът.

Той отказа да коментира бюджета с аргумент, че не са ясни реалните цифри. "Задлъжняването е факт и ще го плащаме всички в България", посочи президентът.

По думите му управляващите са признали без свян, че са манипулирали статистиката и с това оправдават някои неадекватни решения, които са взели през годината.

Задачата да се прикрие някак дупката в бюджета и той да се сведе, явно с много гимнастика, до дефицит 3%, е изключително сложна. Всички знаят, че дефицитът е доста над тях, добави президентът.

За политическата класа

Издевателствата над Конституцията започнаха с лаконичната реформа на сглобката, която въведе т.нар. и от мен домова книга, за да може партиите да си предават щафетата на властта, дори когато обществото ги бламира и настоява за предсрочни избори, посочи Румен Радев.

Според президента политическата класа все повече затъва в блатото на незаконието.

Радев допълни, че краткият престой на Наталия Киселова на председателското място ще се запомни най-вече с това, че грубо е погазила закона с отказа да бъде разгледано предложението на президента за референдум. Това го направи преподавател по конституционно право, допълни той.

За кризата с горивата

На въпрос за временната забрана на износа и вътреобщностните доставки до държави членки на ЕС на нефтопродукти Радев посочи, че това е необходима превантивна мярка, която според него е закъсняла.

Най-важната задача на правителството е да не допусне липса на горива и ценови шок. Това ще подейства изключително негативно на икономиката, на бита на хората, и може да доведе до трудно предсказуеми последствия, каза президентът.

По повод предупрежденията на ЕС за опасност от проекта „Сръбски свят“ президентът посочи, че Западните Балкани са критична точка за сигурността и там е насочено цялото внимание на Европейския съюз.

Крайно време е всички европейски институции да се заемат с този въпрос, защото е чувствителен, включително и за нас, посочи той.

Ден на отворените врати в президентството

Администрацията на президента отваря врати за граждани в Деня на народните будители, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Инициативата ще продължи от 12:30 до 16:30 ч. Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще приемат лично първите гости на "Дондуков" 2.

Гражданите ще имат възможност да разгледат Гербовата зала и кабинетите на президента и на вицепрезидента. Специално за празника в президентството ще бъдат изложени експонати, носещи духа на българската история и култура. В Гербовата зала ще могат да видят ценни експонати, свързани с българската история.

Желаещите да посетят институцията в рамките на Деня на отворените врати, следва да имат предвид, че ще преминават през проверка за сигурност, като не се допуска внасянето на обемисти багажи, обясниха от прессекретариата.