Радев на въпрос ще прави ли партия: Хората настояват навсякъде

Управляващите посрещнаха с фанфари конвергентния доклад, но с мълчание и свити платна срока за внасяне на бюджета, коментира президентът.

OFFNews 01 ноември 2025 в 10:12 1511 10
Румен Радев

Снимка Фейсбук/Румен Радев
Румен Радев

Хората настояват навсякъде, каза президентът Румен Радев в отговор на въпрос дали ще направи собствена партия и близо ли е този момент.

Президентът участва във военен ритуал – панихида, с който ще бъде почетена паметта на загиналите български воини по повод Архангелова задушница, предаде БТА.

Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия, каза държавният глава и допълни - Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията.

"Движение Трети март", "Движението за президентска република" и всякакви други производни нямат нищо общо с мен и с президентската институция, посочи още президентът.

За бюджета

Управляващите посрещнаха с фанфари конвергентния доклад, но с мълчание и свити платна срока за внасяне на бюджета, коментира президентът.

Той отказа да коментира бюджета с аргумент, че не са ясни реалните цифри. "Задлъжняването е факт и ще го плащаме всички в България", посочи президентът.

По думите му управляващите са признали без свян, че са манипулирали статистиката и с това оправдават някои неадекватни решения, които са взели през годината.

Задачата да се прикрие някак дупката в бюджета и той да се сведе, явно с много гимнастика, до дефицит 3%, е изключително сложна. Всички знаят, че дефицитът е доста над тях, добави президентът.

За политическата класа

Издевателствата над Конституцията започнаха с лаконичната реформа на сглобката, която въведе т.нар. и от мен домова книга, за да може партиите да си предават щафетата на властта, дори когато обществото ги бламира и настоява за предсрочни избори, посочи Румен Радев.

Според президента политическата класа все повече затъва в блатото на незаконието.

Радев допълни, че краткият престой на Наталия Киселова на председателското място ще се запомни най-вече с това, че грубо е погазила закона с отказа да бъде разгледано предложението на президента за референдум. Това го направи преподавател по конституционно право, допълни той.

За кризата с горивата

На въпрос за временната забрана на износа и вътреобщностните доставки до държави членки на ЕС на нефтопродукти Радев посочи, че това е необходима превантивна мярка, която според него е закъсняла.

Най-важната задача на правителството е да не допусне липса на горива и ценови шок. Това ще подейства изключително негативно на икономиката, на бита на хората, и може да доведе до трудно предсказуеми последствия, каза президентът.

По повод предупрежденията на ЕС за опасност от проекта „Сръбски свят“ президентът посочи, че Западните Балкани са критична точка за сигурността и там е насочено цялото внимание на Европейския съюз.

Крайно време е всички европейски институции да се заемат с този въпрос, защото е чувствителен, включително и за нас, посочи той.

Ден на отворените врати в президентството

Администрацията на президента отваря врати за граждани в Деня на народните будители, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Инициативата ще продължи от 12:30 до 16:30 ч. Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще приемат лично първите гости на "Дондуков" 2.

Гражданите ще имат възможност да разгледат Гербовата зала и кабинетите на президента и на вицепрезидента. Специално за празника в президентството ще бъдат изложени експонати, носещи духа на българската история и култура. В Гербовата зала ще могат да видят ценни експонати, свързани с българската история.

Желаещите да посетят институцията в рамките на Деня на отворените врати, следва да имат предвид, че ще преминават през проверка за сигурност, като не се допуска внасянето на обемисти багажи, обясниха от прессекретариата.

    42

    10

    Октим

    01.11 2025 в 12:14

    -0
    +0
    И тази клепоуха селско-руZZка шлюха има съвсем грешна представа и бърка добитъка с хората ...

    3920

    9

    Constanza

    01.11 2025 в 11:46

    -0
    +3
    И Тръмп така говори, по детински, когато лъже:

    "Пък хората искат да им стана крал"
    "Пък много хора ме наричат президент на Европа".

    510

    8

    sandman

    01.11 2025 в 11:26

    -3
    +0
    Много яко им го нахендри Чорапев на питеците. Има да се пенят сега по цял ден.

    И бсп-в-скоби-К закри ... Само жалко че не го "импийчнаха" първосигналните маймунки.

    хахахахаха

    5129

    7

    Mateevk

    01.11 2025 в 11:24

    -0
    +9
    По повод на паметниците, които трябвало да се направят на "опозиционерите", май забравихме, че Корнелия Нинова се водеше откривател на Радев, макар после да се отрече от него. Та и за нея ще трябва паметник май - най-големия.

    4067

    6

    danvan

    01.11 2025 в 11:12

    -1
    +9
    Кои хора, бе, фатмак !?!?!

    1605

    5

    Mumko

    01.11 2025 в 11:07

    -1
    +13
    Кои хора бе Мунчо? Деса ли?

    3146

    4

    1215

    01.11 2025 в 10:41

    -1
    +13
    Интересно ,кои хора настояват тоя боклук да води партия?!Сещам се за някои-русофили,антиваксъри,безродници, уж патреоти и пр.слепи котета.

    4005

    3

    PaulPierce

    01.11 2025 в 10:35

    -7
    +7
    Трябва да построи паметници на "опозиционерите" Христо Иванов, Слави, Кирчо и Копейкин, тъй като благодарение на тях в момента другарят Митрофанов е единствената алтернатива на мафията.

    2973

    2

    Johnny B Goode

    01.11 2025 в 10:31

    -1
    +16
    Ох, милият!
    Той хич не иска да се занимава политика и да прави партия, но хората, хората го искат. Спасителят в ръжта. Поредният...

    8043

    1

    Moirae

    01.11 2025 в 10:25

    -1
    +20
    И отпред мотика и отзад мотика. Като се подкрепят все едни и същи хора да бъдат силните на деня, това няма как да доведе до промяна.
     
