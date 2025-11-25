Радев иска Украйна да склони на мирен план, написан от ''победителите''

Коалиция "Магнитски" е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна, докато нейните отбранителни линии се разпадат, а в Киев гърмят корупционни скандали, каза президентът Румен Радев пред журналисти.

Според него това е порочната икономика на войната. Държавният глава присъства на годишната конференция на AFCEA в Централния военен клуб в София.

Той коментира плана на американския президент Доналд Тръмп за постигане на мир в Украйна.

"Мирни планове много, но мирният договор се пише от победителите. Силно се надявам, че няма да се наложи да доказваме тази историческа максима, за да няма още нови жертви. Сами виждате, че това е много труден процес, но въпреки това преговорите, които се водят в момента са единствената възможност да млъкнат оръжията. България може и трябва да допринася за това със своето поведение и решения. Виждаме рационален план за бърз мир на президента Тръмп. Той явно вижда, че ситуацията на бойното поле се развива неблагоприятно за Украйна и опитва да предотврати крайно неприятен сценарий и нови жертви. Европа пък настоява да бъде фактор със свои изисквания. Но за тази цел тя трябва да поеме отговорността. Ако сега се пропусне моментът за мир, дали следващите преговори няма да се водят при едни много по-неблагоприятни условия с много жертви? Явно ще има преговори за територии", коментира президентът.

Според него има промяна в позициите на някои политици.

"Те довчера целуваха украинския флаг, днес ту го махат, ту го връщат, жалка работа", допълни Радев, визирайки премахнатото украинско знаме от централата на ГЕРБ по време на среща на Бойко Борисов с китайска делегация вчера (25.11).

Националният флаг на Украйна, който стои в централата на ГЕРБ от началото на войната през февруари 2022 г., е бил премахнат по искане на Сяо Дзие, заместник-председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители на Китай.

Държавният глава коментира и бюджет 2026, като посочи, че той "явно издава страха на управляващите от предсрочни избори". По думите му бюджетът мами "очевидно с абсолютно нереалистични приходи".

"Явно е необходимост да се предотвратят социални вълнения. Това е план-сметка на счупения диалог, на противопоставянията и измамата. Никога бюджет досега не е приеман без съгласуване с работодателите, не е противопоставял така бизнеса с администрацията", каза Румен Радев и допусна радикализация на протестите.

Бюджетът ще бъде обсъден на второ гласуване в парламентарната комисия по бюджет и финанси утре (26.11). В същото време ще се проведе и протест, организиран от "Продължаваме промяната".