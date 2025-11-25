Радев иска Украйна да склони на мирен план, написан от ''победителите''

Коалицията ''Магнитски'' е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна, заяви президентът

OFFNews 25 ноември 2025 в 10:26 3305 13
Румен Радев

Снимка БГНЕС/АНТОН СТАНКОВ
Президентът Румен Радев

Коалиция "Магнитски" е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна, докато нейните отбранителни линии се разпадат, а в Киев гърмят корупционни скандали, каза президентът Румен Радев пред журналисти.

Според него това е порочната икономика на войната. Държавният глава присъства на годишната конференция на AFCEA в Централния военен клуб в София.

Той коментира плана на американския президент Доналд Тръмп за постигане на мир в Украйна.

"Мирни планове много, но мирният договор се пише от победителите. Силно се надявам, че няма да се наложи да доказваме тази историческа максима, за да няма още нови жертви. Сами виждате, че това е много труден процес, но въпреки това преговорите, които се водят в момента са единствената възможност да млъкнат оръжията. България може и трябва да допринася за това със своето поведение и решения. Виждаме рационален план за бърз мир на президента Тръмп. Той явно вижда, че ситуацията на бойното поле се развива неблагоприятно за Украйна и опитва да предотврати крайно неприятен сценарий и нови жертви. Европа пък настоява да бъде фактор със свои изисквания. Но за тази цел тя трябва да поеме отговорността. Ако сега се пропусне моментът за мир, дали следващите преговори няма да се водят при едни много по-неблагоприятни условия с много жертви? Явно ще има преговори за територии", коментира президентът.

Според него има промяна в позициите на някои политици.

"Те довчера целуваха украинския флаг, днес ту го махат, ту го връщат, жалка работа", допълни Радев, визирайки премахнатото украинско знаме от централата на ГЕРБ по време на среща на Бойко Борисов с китайска делегация вчера (25.11).

Националният флаг на Украйна, който стои в централата на ГЕРБ от началото на войната през февруари 2022 г., е бил премахнат по искане на Сяо Дзие, заместник-председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители на Китай.

Държавният глава коментира и бюджет 2026, като посочи, че той "явно издава страха на управляващите от предсрочни избори". По думите му бюджетът мами "очевидно с абсолютно нереалистични приходи".

"Явно е необходимост да се предотвратят социални вълнения. Това е план-сметка на счупения диалог, на противопоставянията и измамата. Никога бюджет досега не е приеман без съгласуване с работодателите, не е противопоставял така бизнеса с администрацията", каза Румен Радев и допусна радикализация на протестите.

Бюджетът ще бъде обсъден на второ гласуване в парламентарната комисия по бюджет и финанси утре (26.11). В същото време ще се проведе и протест, организиран от "Продължаваме промяната".

    4067

    13

    danvan

    25.11 2025 в 13:05

    -0
    +6
    Фатмакът си остава фатмак.

    Гнусна ватенка е Радев!

    2973

    12

    Johnny B Goode

    25.11 2025 в 12:36

    -0
    +10
    Жалка държава.
    На върха - мекотело до мекотело. По средата - безразлична аморфна маса. На дъното - безпросветни идиоти.

    7243

    11

    Пакоджет

    25.11 2025 в 12:32

    -0
    +10
    Национален предател. Целувал з..ника на митрофанова.

    47

    10

    Октим

    25.11 2025 в 12:19

    -0
    +16
    Малоумното предположение, че правителството бърка НАРОЧНО в джоба на нашенците за да може да налива пари в Украйна, може да го направи само един най-долнопробен роб на московията, който освен изпражнения няма нищо друго в главата си! Но има и някои много по-зле от него и то тези, които поддържат рейтинга му като най-високия!

    3537

    9

    Деспин Митрев

    25.11 2025 в 12:02

    -0
    +7
    Идиотизмът се нарича престъпни пари. Спира се с най-различни калибри, като започнеш от най-малките. Но трябва да се проумее, че общочовешките ценности важат за човеците, не за боклуците.

    3920

    8

    Constanza

    25.11 2025 в 12:00

    -0
    +11
    Още 11 месеца.

    500

    7

    Незначителен червей

    25.11 2025 в 11:37

    -0
    +15
    Има явно някакво излъчване на Земята, при което хората избират най големите тъпаци и идиоти за водители. Радев , Тръмп , Путин и т. н. Кой може да спре излъчването за идиотизъм????

    3537

    6

    Деспин Митрев

    25.11 2025 в 11:25

    -0
    +11
    Грешката на победителите в студената война бе, че остави победените да си разиграват коня. Включително и на тоя сомурко.

    5129

    5

    Mateevk

    25.11 2025 в 11:20

    -0
    +13
    Тоя тотално се е объркал и не знае вече кой кой е в тази война. Кои са победителите? Русия, САЩ или копейките по света и у нас? А Русия последно каква я водим - агресор или победител? ООН на два пъти каза, че е агресор, но според Радев вече е със статут на победител, а победителите не ги съдят, нали? А кои са загубилите -Украйна, Европа, към която се числим и ние обаче? А може би световният ред е губещ, защото се заменя с джунгла и правото на по-силния? Европейските страни искали да бъдат фактор и имали своите изисквания. Ами нормално е Европа да бъде фактор, защото войната е в Европа, а тя не иска да е придатък към Евразия и оттам нейните изисквания, като например да се съблюдава международното право и ред, да не се възнаграждава агресора, да се гарантира суверенитета на Украйна и т.н.. Все такива странни и нестандартни искания, които само пречат да се постигне истински мир, пардон капитулация на Украйна и съответно на Европа, гарантираща ни в бъдеще нова война.

    3100

    4

    230 млрд баксов

    25.11 2025 в 11:09

    -0
    +35
    "Тръмп явно вижда, че ситуацията на бойното поле се развива неблагоприятно за Украйна и опитва да предотврати крайно неприятен сценарий..."
    И как иска да предотврати неприятния сценарий - като подари на Путлер без бой най-укрепените украински позиции и му отвори широко вратата към оперативен простор.
    Ей на това му се вика ватнишка логика.
     
